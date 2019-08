Bramsche. Zwei Autos sind in Bramsche und Hesepe in der Nacht zu Freitag, 9. August 2019, aufgebrochen worden.

Einer der beiden Tatorte lag in der Innenstadt: In der Maschstraße machten sich unbekannte Täter zwischen 22.30 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitgmorgen an einem grauen Skoda Fabia zu schaffen, der in einer Garage abgestellt worden war. Die Diebesbeute hier: Zwei Brillen und Schlüssel.

An der Hauptstraße in Hesepe schlugen der oder die Täter in der Nacht zu Freitag zwischen 1 und 7 Uhr zu. Aus einem schwarzen Toyota Avensis, der unter einem Carport stand, stahlen sie zwei gepackte Koffer.

Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 05461 915300 zu melden.