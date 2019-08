Engter. Es war zwar kein „rundes“ Jubiläum, das das Freiwilligen-Forum Engter bei einem Sommerfest gefeiert hat. Aber das tat dem Stolz darauf, was die Initiative in den vergangenen vier Jahren erreicht hat, keinen Abbruch.

Die Idee der kleinen Hilfen für Senioren und Seniorinnen und Menschen in Not nahm durch einen Aufruf in den Bramscher Nachrichten im Juli 2015 für eine Informationsveranstaltung so richtig Fahrt auf.



Der Einladung des Organisationsteams um Brigitte Brackmann, Jürgen Bruning, Marlis Grabo und Inge Maßmann folgten damals mehr als 40 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kirchspiel Engter, die alle noch mit Eifer dabei sind. Auch über neue Ehrenamtliche durfte und wird man sich auch zukünftig immer wieder freuen, mit den „Neuen“ kommen immer auch neue Ideen.

Mobiler Einkaufswagen

Im August 2016 kam der Mobile Einkaufswagen hinzu, eine Kooperation mit den Maltesern Bramsche. Für das weitläufige, ländliche Kirchspiel Engter hat sich dieses Projekt zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Dankbar nehmen die meist älteren oder nicht mobilen Menschen dieses Angebot an und so fährt der Wagen vollbesetzt sechs bis sieben Touren im Monat. Nachdem man im April 2019 bereits die 1000. Mitfahrt feiern durfte, kann man sich im August auf das dreijährige Bestehen freuen.

Nach und nach folgten weitere Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe, die etwas Freude und kleine Auszeiten in den Alltag bringen sollen. Besuchsdienste, Reparaturcafé und "Weihnachten gemeinsam" sind einige Beispiele. Alt sein oder alt werden muss nicht bedeuten, einsam zu sein. So gibt es zu bestimmten Geburtstagen oder Lebenssituationen, beispielsweise Einsamkeit oder Krankheit, einen "Wünsch dir was"-Gutschein. Möglich sind Fahrten durch die Gemeinde mit anschließendem Cafébesuch, Theater- und Konzertbesuche, ein Ausflug zum Dümmer, Fahrten an die Stätten der Jugend, ein Fußballspiel ansehen oder einfach ein Besuch zuhause.

Besonderes Angebot

Ein ganz besonderes Angebot ist "Weihnachten gemeinsam", das 2019 zum vierten Mal stattfinden wird. Am Heiligabend werden einige Stunden gemeinsam mit Singen, weihnachtlichen Geschichten, netten Gesprächen und einem traditionellen Weihnachtsessen verbracht. Am Ende besteht die Möglichkeit, den Festgottesdienst zu besuchen.

Die Umsetzung der verschiedenen Angebote wird nur mit Hilfe der vielen hochmotivierten Ehrenamtlichen möglich, immerhin schon verlässlich über vier Jahre.