Bramsche. Zum dritten und vorerst letzten Mal lud die Gemeinde Sankt Martin Bramsche zum „Offenen Gemeindegarten“ ein. Gastgeber waren diesmal Dieter und Renate Häneke, deren großer Garten viel Platz für geselliges Beisammensein bietet.

Vor fünf Jahren zogen die Hänekes von Hessen nach Bramsche in die Maschstraße 23, um ihrer Tochter nahe zu sein, die nach Bramsche geheiratet hatte. Damals war Dieter Häneke bereits 80 Jahre alt. Für die meisten Senioren seines Alters wäre ein weitläufiger Garten zu viel Arbeit – nicht für Häneke, der den Garten in einem ungepflegten Zustand übernahm. „Der ganze Garten war verwildert“, sagt der rüstige 85-Jährige. „Nur Brennnesseln.“ Seitdem hat er viel geleistet, so dass die beiden hier gut und gerne Gäste empfangen können.

Die Fläche in der Mitte hat Häneke frei gelassen: Auf der Wiese tummeln sich an diesem Sommerabend mehr als 50 Gäste, die von den Hänekes mit Getränken und kleinen Happen bewirtet werden. Renate Häneke kennt viele von ihnen aus dem Seniorenchor Sankt Martin, in dem sie singt. Aber es seien auch welche aus der katholischen Gemeinde, aus der Gartenstadt und dem Briefmarkenverein ihres Mannes darunter. „Die quatschen jetzt einfach eine Stunde“, meint sie. Das sei einfach eine schöne Möglichkeit, sich mal zu treffen.



Von der Wiese aus kann man zwar den Hibiskus an der Terrasse des Hauses sehen, den Hänekes teilweise aus ihrem vorigen Garten mitgebracht haben. Und man kann auch die blühenden Hortensien und Dahlien am unteren Ende des Gartens sehen, nicht aber die anderen Bereiche, in denen Dieter Häneke Blumen, Gemüse, Kräuter und Obst angebaut hat. In einer Ecke hat er ein Kräuterbeet für „Frankfurter Grüne Soße“ angelegt, um das es nicht gut bestellt ist. „Hier ist ja fast alles vertrocknet in diesem Jahr“, sagt er. Von Büschen und Bäumen verdeckt geht der Garten an der Seite zum angrenzenden Grundstück der Firma Sanders weiter. Hier hat Häneke unter anderem Tomaten gepflanzt, die prächtig gedeihen. An den Sträuchern hängen teils pralle grüne Tomaten, die roten hätten sie schon alle gepflückt.

An Brombeersträuchern vorbei eröffnet sich überraschend ein weiterer Teil des Gartens: ein langer, etwa fünf Meter breiter Streifen, der sich direkt hinter dem Nachbarhaus entlangzieht. Die ungewöhnliche Aufteilung hat damit zu tun, dass auch die Villa, in deren Erdgeschoss die Hänekes wohnen, der Firma Sanders gehört. Es ist ein kleiner wilder Garten mit Blumen, Sträuchern, Gräsern und Obstbäumen, den Dieter Häneke hier geschaffen hat. Am Rande hat er eine Reihe eng stehender Fichten abholzen lassen, um mehr Lichteinfall zu ermöglichen. Über den ganzen Streifen hat er Blumen für Insekten angepflanzt, bis hin zum Ende, wo sich ein Beet für Zucchinis und Kürbisse befindet. Der Ertrag war diesen Sommer so gut, dass sie die Zucchini sogar verteilt haben.



Nur wenige der Gäste begehen diese Bereiche abseits der Wiese. Das spricht dafür, dass sie sich gut unterhalten. Dazu sind die Offenen Gemeindegärten ja gedacht: Gesellig beisammen zu sein, sich kennenzulernen und auszutauschen oder auch den Garten zu entdecken – ganz nach Lust und Laune. Jeder ist willkommen. Am Schluss gibt es wieder einen kulturellen Beitrag in Form einer Geschichte: Renate Häneke liest die Erzählung „Der unsichtbare Nachbar“ von Siegfried Lenz vor. Gemeinsam singt man noch das Lied „Geh aus mein Herz“, begleitet von Hänekes Tochter Gudrun an der Gitarre. So geht die neue Veranstaltungsreihe der Offenen Gemeindegärten für dieses Jahr zu Ende. Aufgrund der guten bisherigen Resonanz ist zu erwarten, dass sie im kommenden Jahr fortgesetzt wird.