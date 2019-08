Bramsche. Der Gartenstädter Heinz Schmidt ist der sechste Gewinner bei der Jubiläumsaktion zum 125-jährigen Bestehen der Bramscher Nachrichten.

Zuerst kommt bei Heinz Schmidt bei der morgendlichen Zeitungslektüre regelmäßig der Lokalteil dran. Anschließend werden die Sportnachrichten gelesen und dann der Rest.

„Weil man die neuesten Nachrichten, auch aus der Region, bekommt. Man erfährt ziemlich flott, was am Tag vorher passiert ist“, all dies weiß der Gartenstädter an den Bramscher Nachrichten zu schätzen, die er bereits mehrere Jahrzehnte abonniert hat.

Es ist die Papierform, die unser sechster Gewinner beim Gewinnspiel mit dem blauen Aufkleber bevorzugt. „Das Digitale ist nicht so mein Ding. Einmal hatte ich ein digitales Probeabonnement, doch dann nicht mehr“, schilderte er seine Erfahrungen mit dem anderen Medium. Fast rundum zufrieden ist Heinz Schmidt mit der Tageszeitung. Lediglich „das Lokale könnte etwas mehr sein“.

