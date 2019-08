Bramsche. Ein halbes Jahr lang konnten die Kunden des Edeka-Marktes am Lutterdamm bei der Rückgabe ihrer Pfandflaschen am Leergutautomaten das Guthaben zu spenden. Jetzt wurde der Scheck an den Bramscher Hospizverein übergeben.

Bei der Aktion konnten die Bons in eine Spendenbox geworfen werden. So entstand ein Guthaben, das jetzt der Arbeit des Bramscher Hospizvereins zu Gute kommt. Von dieser Idee machten zur Freude des Vereins viele Kunden Gebrauch. „Das ist eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit“, freut sich Vorstandsmitglied Angelika Nüssing über die Spendensumme, die von der Firma Kuhlmann nochmals ergänzt wurde. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Bramschern, die uns ihre Leergutbons geschenkt haben. Dieser Beitrag hilft uns dabei, die Ausbildung weiterer Sterbebegleiter zu finanzieren,“ erläutert Lutz Cajeden Verwendungszweck. Ziel sei es, die Arbeit des Hospizvereins in Bramsche immer wieder in den Fokus zu rücken und weitere Begleiter zu gewinnen, erläutert der Schriftführer des Vereins.

Den Scheck übergab Stefan Keil jetzt an den Hospizverein. Keil ist Ernährungsberater und Ausbildungsleiter in den sieben Filialen der Edeka-Kette Kuhlmann. Er betreut außerdem die Spendenaktionen, die schon seit sieben Jahren in den Kuhlmann-Märkten durchgeführt werden und die immer regionalen Projekten gewidmet werden. Auf diesen Bezug wies auch Senior-Chef Günter Kuhlmann hin. „Das war uns immer wichtig.“, ergänzte der Unternehmer an Rande des Treffens am letzten Mittwoch am Lutterdamm.

Weitere Informationen über den Hospizverein sind unter www.hospizverein-bramsche.de oder bei facebook www.facebook.com/hospizverein.bramsche zu finden.