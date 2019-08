Schon vor zwei Jahren trat Daniel Punte Encina zu Gast beim Sommerkulturprogramm. Jetzt kehrt er nach Bramsche zurück und stellt auf dem Kirchplatz sein aktuelles Album vor. Archiv-Foto: Reinhard Fanslau

Bramsche. Beim Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche präsentieren sich am Donnerstag, 8. August 2019, ab 19.30 Uhr „Daniel Puente Encina & Band“ auf dem Kirchplatz in Bramsche.