Bramsche. Der Präsident des Neustädter Schützenvereins ist jetzt auch König: Peter Ilic regiert nach dem Schützenfest 2019 zusammen mit Ulrike Miosga.

Bei den Neustädter Schützen beginnt das eigentliche Schützenfestwochenende nicht mit dem Kinderschützenfest wie bei anderen Vereinen am Samstag. Vielmehr wird stattdessen am Samstagabend die „Neustädter Sommernacht“ gefeiert. Zwei Stunden lang spielte dafür der IMV Neuenkirchen auf. Danach hatte der DJ bis 0.30 Uhr die Macht über die Musik aus den Lautsprechern. „Etwas schwach besucht“ sei die Sommernacht gewesen, hielt Präsident Peter Ilic am Folgetag mit Bedauern fest.

Auch beim Kinderkönigschießen am Sonntagnachmittag war beim Königsschuss der Andrang gering. Neue Kinderkönigin wurde Mathilda Koltermann, die sich Janko Krecke zum Adjutanten nahm. Dem Hofstaat gehören ferner Michel und Sonja Koltermann sowie die Ex Kinderkönigin Josephin Selinat mit Otto Krecke an.

Ob es einen Großkönig geben würde, war ebenfalls längere Zeit unklar. Zwar hielten die Damen und Herren des Vereins eifrig auf den Adler an, doch es wollte kein Schuss treffen, bis Präsident Peter Ilic den Adler von der Stange holte und nun das nächste Jahr mit Ulrike Miosga zusammen die Neustädter auch als König regiert.

Das Adjutantenpaar Thomas und Susanne Beutler, die Ex-Könige Jörg und Nancy Kortekamp, Uwe und Sonja Bartz, Holger und Karin Guse, Reiner und Rita Riedemann, Andreas und Heidi Krecke sowie Manuel Wetzel und Pamela Koppik begleiten als Hofstaat die neuen Regenten.

Nach den Krönungen beschloss ein geselliges Beisammensein zur Musik der Blaskapelle Lappenstuhl das Neustädter Schützenfest.

Kommers mit Ehrungen

Zum Start in das Schützenfest-Wochenende hatte Präsident Peter Ilic beim Kommers zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue und für besondere Leistungen geehrt: Für 25-jährige Vereinstreue wurden Ulrike Miosga und Sabrina Steinkamp geehrt. Michael Düing gehört den Neustädter Schützen 40 Jahre lang an und Eduard Langer, Jürgen Kortekamp und Kurt Knölker bringen es auf ein halbes Jahrhundert im Verein.

Willi Heinecke ist nicht nur eines der ersten Vereinsmitglieder nach der Wiedergründung im Jahre 1949, sondern zudem das erste Ehrenmitglied bei den Neustädtern außerhalb des Vorstandes. Diese Ehrungen konnte es allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst beim Kommers entgegen nehmen und wird sie nachgereicht bekommen.

Mit der Verdienstnadel in Gold des OEGB wurde Heiko Marks ausgezeichnet. Die Verdienstnadeln in Gold des NWDSB erhielten Harmke Gausmann und Horst Marek.

Auch Bürgermeister Heiner Pahlmann befand sich nicht nur unter den Ehrengästen, sondern auch unter den Geehrten. Für seine besondere Verdienste um das heimische Schützenwesen erhielt er die Ehrennadel „Pro Patria“ des OEGB. Als Dank spendierte Heiner Pahlmann ein 50 Liter Bier.

Eine weitere Auszeichnung nahm an diesem Abend Sportleiter Michael Düing vor: Jürgen Westerfeld hatte den Neustädter Schützenverein erfolgreich in fünf Disziplinen mit der Pistole bei der Deutschen Meisterschaften der Senioren sowie als mehrfacher Landesverbandsmeister vertreten.

Francisco Robledo-Sanchez konnte auf Bezirks- und Landesebene ebenfalls Erfolge verzeichnen. Beide Sportschützen erhielten deshalb die grünen Schützenschnur des Vereins.