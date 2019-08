Gut schmecken ließen es sich die Teilnehmer der 17. Gastro-Radtour in Bramsche. Bei "Da Pino" in Malgarten wurde Bruschetta serviert. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Viele Ausflügler waren am Sonntag in Bramsche unterwegs, um an der 17. Gastro-Radtour teilzunehmen.