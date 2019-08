Achmer. Die Sportwerbewoche des SC Achmer war auch 2019 ein beliebter Anziehungspunkt. Zum Abschluss wurden der Wettbewerb um den Kohl-Cup und der "Achmeraner Fünfkampf" ausgetragen.

„Auch bei der mittlerweile zwölften Auflage hat der Kohl-Cup nichts an Interesse eingebüßt“, meinte Florian Schwirrat, 1. Vorsitzender des Achmeraner Sportvereins. „Im Gegenteil, in diesem Jahr stieß das Kleinfeldturnier für Hobby- und Betriebsmannschaften auf ein besonders großes Interesse seitens der Teilnehmer“, so Schwirrat weiter. „Während in den vergangenen Jahren so zwischen neun und zwölf Teams an dem Spaßturnier teilgenommen haben, waren es in diesem Jahr insgesamt 16 Mannschaften“, erläuterte der sichtlich gut gelaunte Vorsitzende.



Bereits in den Vorrundenspielen zeigte sich der Ehrgeiz der Mannschaften, am Ende des Tages den Sieg und damit auch den Wanderpokal der Kohl Recycling GmbH in den Händen halten zu können. Die meisten der fairen zwölfminütigen Spiele der Vorrunde auf dem Fußballplatz endeten mit einem 1:0 oder einem 2:1. Das beste Ergebnis der Vorrunde konnte aber die Werkself der Firma Leiber erzielen, die das Team „Promille Kontroll“ mit 4:1 besiegte. Drei der Vorrunden-Spiele mussten sogar im Neunmeterschießen entschieden werden. Der dadurch entstandene Zeitverzug wurde allerdings durch die Verkürzung der Spieldauer von zwölf auf zehn Minuten in den Finalrunden wieder hereingeholt.

Knappe Entscheidungen

Die Entscheidung um den dritten Platz wurde ebenfalls durch Neunmeterschießen entschieden. Hier konnte sich das Team der Firma Leiber gegen die Kontrahenten von „Ajax Lattenstramm“ aus Lappenstuhl durchsetzen. Im Finale traten die „565er“ aus Engter gegen den „Sturm der Liebe“ an, der dem Angriff aus Engter bis zum Abpfiff nach zehn Minuten paroli bot. Im anschließenden Neunmeterschießen konnte sich das „565“-Team dann durchsetzen.

Bei der abschließenden Siegerehrung hatte Stefan Kohl als Sponsor des Wettbewerbs nicht nur den Wanderpokal für die „565er“ und Getränke-Gutscheine für die vier Finalmannschaften parat, sondern er verkündete auch eine Neuerung für das kommende Jahr. „Es wird dann auch einen Trostpokal für die letzte Mannschaft geben, damit auch unser Firmen-Team mal einen Pokal gewinnt.“

Den Abschluss am Samstagabend bildete der Achmeraner Fünfkampf. Insgesamt fünf Teams, der Heimatverein Achmer, der Schützenverein Achmer, ein Team der Firma Deuka sowie die beiden Gruppen „Sturm der Liebe“ und „Benjamin Bierchen“ traten an.

Bei diesem Wettkampf stand bei allen Teilnehmern der „olympische Gedanke“ im Vordergrund: Dabei sein ist alles. In einer Mischung aus Spaß und sportlichem Ehrgeiz ließen die Mannschaften im Schubkarrenrennen, im Ballonspiel, dem Galgentrinken sowie beim Schwammspiel und dem abschließenden Kistenrennen nichts anbrennen.

Als Sieger konnte sich nach Angaben des SCA-Vorsitzenden Florian Schwirrat der „Sturm der Liebe“ durchsetzen, doch eigentlich waren alle fünf Mannschaften „Sieger der Herzen“.