Ueffeln. Die Kicker vom TSV Ueffeln stehen nach einem 5:1-Auftaktsieg in der 1. Kreisklasse Nord B vor der nächsten machbaren Aufgabe im Kreispokal. Für den TuS Engter könnte das erste Ligaspiel dagegen zu einer ersten Standortbestimmung werden.

Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg ist der TSV Ueffeln am Freitag gegen den SV Hunteburg II optimal aus den Startlöchern gekommen. Besonders überzeugte dabei Stürmer Denny Kalisch, der vier Treffer zum Erfolg seiner Mannschaft beisteuerte. „Wir hatten Torchancen für zehn bis zwölf Tore“, berichtete Ueffelns Teammanager Frank Barrenpohl von einem recht einseitigen Spiel. Nur das inkonsequente Ausspielen der Chancen ermöglichte den Gästen überhaupt ein zwischenzeitliches Ausgleichstor zum 1:1 (31.), das der TSV aber kurz vor der Pause wieder egalisieren konnte. In der zweiten Hälfte legte der Gastgeber schnell ein drittes Tor nach. Die restlichen beiden Treffer fielen dann in der Schlussphase, als die Hunteburger schon „stehend K.O. waren“, wie Barrenpohl meinte. „Es ist wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben.“

Am Mittwoch um 19.30 Uhr steht für den TSV Ueffeln das Kresipokalspiel beim SV Hesepe/Sögeln aus der 2. Kreisklasse an. Die favorisierten Gäste werden wohl das komplette Aufgebot vom Freitag zur Verfügung haben.

Zur selben Zeit startet auch der TuS Engter in die neue Saison. In der 1. Kreisklasse ist mit Eintracht Rulle II ein starker Gegner auf Schüttenheide zu Gast, der in den letzten vier Jahren in der Tabelle immer besser abschnitt als die Engteraner. Von den vergangenen acht Partien gewann Engter nur das letzte Duell im Mai.