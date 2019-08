Engter. Der neuseeländische Singer-Songwriter Mathew James White war jetzt im Rahmen des Bramscher Sommerkulturprogramms 2019 zu Gast in Engter und bot den zahlreichen Gästen einen entspannenden und sentimentalen Musikgenuss.

Fingerschnippen, Klatschen und Mitsingen stand für die Gäste des Konzerts auf dem Programm, die sich zum Konzert von Mathew James White zur bester Frühschoppenzeit in den Biergarten des Engteraner Gasthofs Bei der Becke aufgemacht hatten.

Christiane Wagner vom Bramscher Stadtmarketingteam und Petra Tüting als Vertreterin der Kulturwerkstatt in Engter hießen die Gäste und den Musiker willkommen. Erneut hätten Stadtmarketing und Kulturwerkstatt in einer bewährten Kooperation einen ganz besonderen Künstler nach Engter geholt, freute sich Tüting. Mathew James White sei nicht nur ein begnadeter Musiker, sonder einfach "ein total netter und natürlicher Typ", waren sich die Organisatorinnen einig.

Und davon konnten sich die Musikfreunde dann selbst ein Bild machen. Zahlreiche Stücke aus seinen mittlerweile fünf Alben bot der gebürtige Neuseeländer und Wahlberliner den Engteraner Gästen. Ausgesprochen chillig, munter rocktig oder sentimental romantisch - die handgemachte Musik des Singer-Songwriters faszinierte die Besucher. Lieder von seinem Solodebütalbum "That's just me" wechselten sich dabei ebenso ab wie Stücke seines neuesten, vor zwei Jahren erschienen Albums "I'm thinking of you".

Immer wieder erzählte der Musiker in den Übergängen kleine Geschichten von seiner - nach seinen Worten - quasi dauerhaften Tournee durch Europa. Auch in den Pausen der drei Teile des dreistündigen Konzerts stand der sympatische Neuseeländer für Fragen zur Verfügung und hatte Scherze parat, indem er beispielsweise feststellte, dass er zugegebenermaßen doch nicht am Konzertmorgen von Neuseeland aus nach Engter angereist sei.

Das Konzert nahmen die Mitglieder der Engteraner Kunst- und Kulturwerkstatt zugleich zum Anlass, ihr Veranstaltungsprogramm für das zweite Halbjahr 2019 vorzustellen. Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Engter Bisse ist der Bücherflohmarkt am Sonntag, 18. August.

