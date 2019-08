Die Scheunenfete 2019 in Engter steht bevor: Die Landjugend lädt am Samstag, 10. August, zum 44. Mal zu der Party ein. Archiv-Foto: Christian Senft

Engter. Immer am zweiten Samstag im August steigt die Scheunenfete der Landjugend Engter - in diesem Jahr also am Samstag, 10. August 2019.