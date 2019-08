Bramsche. Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bramsche geht bei der Suche nach einem Nachfolger von Superintendent Hans Hentschel neue Wege und stellt sich mit einem Video bei Interessenten vor.

Mitte Juni 2019 ist der bisherige Bramscher Superintendent Hans Hentschel in einem Gottesdienst durch Landessuperintendentin Dr. Birgit Klostermeier in den Ruhestand verabschiedet worden. Nun geht der Kirchenkreis Bramsche auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. So entwickelte der eingerichtete Wahlausschuss eine Stellenausschreibung. „Wir wollten aber neben den klassischen Elementen der Neubesetzung noch etwas Besonderes und da lag es nahe, unseren Mediendienst, der auch die Stellenausschreibung gestaltet hat, mit ins Boot zu holen“, sagt Susanne Steiniger, Mitglied im Wahlausschuss.

Daraufhin produzierte der Mediendienst der Evangelischen Jugend Bramsche einen Clip, der auf die Stellenausschreibung aufmerksam machen soll. Der knapp einminütige Film beginnt mit einer Aufnahme einer leeren Kirche und einem Sprecher aus dem Off, der sagt: „Ohne dich fehlt hier was“. Danach werden anhand von Symbolen im Altarraum die fünf Schwerpunkte des Kirchenkreises vorgestellt: Diakonie, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kirchenmusik und der Mediendienst. „Wir können in einem kurzen Film nicht den ganzen Kirchenkreis vorstellen. Uns geht es vielmehr darum, beim Zuschauer und damit potenziellen Bewerbern das Interesse an der Stelle und den damit verbunden Aufgaben zu wecken", erklärt Kai-Fabien Rolf, Leiter des Mediendienstes, das Konzept hinter dem Film.

Damit geht der Kirchenkreis Bramsche einen neuen Weg der digitalen Stellenausschreibung. Bundesweit ist es nach eigenen Angaben der erste Kirchenkreis, der per Video nach einem neuen Superintendenten oder einer neuen Superintendentin sucht. Nach dem abgeschlossenen Bewerbungsverfahren wird das neue "Oberhaupt" des Kirchenkreises Bramsche vermutlich Anfang 2020 durch den Kirchenkreistag gewählt.