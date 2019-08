Bramsche. Das Rockabilly-Trio "Lucky 13 rocks" hat beim Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche eine Kostprobe seines Könnens auf dem Kirchplatz gegeben - und damit das Publikum begeistert.

Gut gelaunte Gäste, die mit viel Beifall und Tanz den Musikern zeigten, wie sehr sie die Musik schätzen - einen kurzweiligen Abend erlebten jetzt gut 500 Besucher des Rockabilly-Konzerts der Gruppe "Lucky 13 rocks". "Eine echte Alternative zu anderen großen Musikveranstaltungen" sei dasr Konzert, das die drei Musiker aus Ludwigsburg jetzt im Rahmen des Sommerkulturprogramms bieten würden, freute sich Jan Rathjen, der die Musikfreunde im Namen der Stadtmarketing GmbH begrüßte.

Coversongs und Eigenkompositionen

Kaum hatte er das Mikrofon an Sängerin und Bassistin „Ani Romance“ übergeben, startete sie zusammen mit ihren Bandkollegen - Sänger und Gitarrist „Ed Mind" und Pit Fire an den Drums - einen Streifzug durch ihr abwechslungsreiches Repertroire. Dabei wechselten sich Stücke von Rockabilly, Surf und dem besonderen 60's-Garage-Sound ab - mal als Coversong, mal als Eigenkomposition, .

Während das Rockabilly-Trio mit seinem unverwechselbarem Sound so für eine klangvolle Zeitreise in die 60er-Jahre sorgte, boten zahlreiche Gäste mit ihren Outfits eine Kostprobe vom Chic der musikalischen Epoche. Mit perfekt gestylten Haartollen und farbstarkem Rockabilly-Hemd genossen die Gäste als "Rockabellas" und "Teddyboys" die drei Teile des Konzerts. Dabei war den Musikern bei ihrem fast dreistündigen Konzert ihre Erfahrung aus zahlreichen Fernsehauftritten und ihren Tourneen in Europa und den USA anzumerken.

Am Sonntag, 4. August 2019, steht die nächste Musikveranstaltung des Stadtmarketings Bramsche auf dem Programm. Dann tritt mit Unterstützung der Kulturwerkstatt Engter der Neuseeländer Mathew James White mit seinem "Kiwi dream Folk Rock" im Gasthof Bei der Becke im Alten Dorf in Engter auf.