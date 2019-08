Bramsche. Für die Fans des VfL Osnabrück in Bramsche stellt sich spätestens mit dem ersten Auswärtsspiel der Saison 2019/2020 am heutigen Freitag, 2. August 2019, die Frage: Wo kann ich die Lila-Weißen eigentlich live im TV sehen? Hier gibt es einen Überblick über die Kneipen, die "Sky" haben.

In der vergangenen Saison waren alle Spiele des VfL Osnabrück beim Onlinedienst "Magentasport" zu sehen, recht häufig wurden Partien aber zusätzlich auch in den frei empfangbaren Dritten Programmen übertragen. Nun, nach dem Aufstieg in die 2. Liga, werden die VfL-Spiele aber nur vom Sender Sky übertragen.

Das Abo kann oder will sich aber nicht jeder Fan leisten und wird sich deshalb fragen: Wo kann ich heute das Spiel beim SV Sandhausen - und natürlich auch die anderen Auswärtsspiele - in Bramsche live im TV verfolgen und mit der Elf von Trainer Daniel Thioune mitfiebern? Möglichkeiten gibt es einige. Hier ist der Überblick:

Billardalast, Kuhstr. 5, Bramsche

Bistro Rebano, Lindenstr. 1, Bramsche

Bürgerklause, Schulstr. 18, Achmer

Gartenstädter, Lutterplatz 5, Bramsche

Idingshof, Bührener Esch 1, Bramsche

PuBlick, Am Markt 33, Bramsche

Tankstelle Lex, Industriestr. 37, Hesepe

Wolke 7, Münsterstr. 17, Bramsche

Zur Krim, Lindenstr. 69a, Bramsche

Die meisten Anbieter zeigen natürlich auch die Heimspiele des VfL Osnabrück sowie weitere Spiele der 2. Liga, außerdem Bundesliga, Europa League und Champions League. Auch einge Clubhäuser von örtlichen Fußballvereinen dienen als Treffpunkt bei Übertragungen.