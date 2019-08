Bramsche. Simone Boyles von der Duni stellte am Donnerstagvormittag im Besprechungsraum der Stadtwerke vier Gastwirten, die im September 2019 beim Bramscher Herbst-Cocktail vertreten sein werden, kunststofffreies Geschirr vor.

Die Nachfrage für diese Präsentation entstand bei den Vorbereitungen des Bramscher Herbst-Cocktails, denn als Fair-Trade-Stadt ist Bramsche angehalten, bei öffentlichen Veranstaltungen unter anderem kein Einweggeschirr aus Kunststoff in Verkehr zu bringen. Ein Geschirrmobil mit Mehrweggeschirr empfahl sich aus Kostengründen ebenfalls nicht. Also wandte man sich an die Duni, die Geschirr und Besteck aus natürlichen Stoffen im Angebot hat.



„Über den Tellerrand hinausgucken“, regte Simone Boyles von der Duni zu Beginn ihrer Präsentation an. Nach einer allgemeinen Vorstellung ihres Arbeitgebers wandte sich Boyles der „Blue Mission“ des Tischdeko-Herstellers zu. Diese neue Kernaktivität des Unternehmens hat sich dem Nachhaltigkeitsgedanken und einem Verhaltenskodex ihrer Zulieferer verschrieben, die auch zu 100 Prozent überprüft werden. Ziel sei es „bester Partner für nachhaltige Lösungen zu werden, mit nachhaltigen Produkten, Kreislauflösungen und Nachhaltigkeitspartnerschaften“, unterstrich Boyles.

Zuckerrohrüberreste und Pappe

Bagasse, die faserigen, gemahlenen Überreste, die bei der Zuckerfabrikation nach dem Auspressen von Zuckerrohr zurückbleiben sowie Pappe sind das Ausgangsmaterial, aus denen das Unternehmen Schüsseln, Schalen und auch Pizzateller produziert. Trinkhalme aus Papier gehören ebenfalls zum Angebot. Auch Besteck, aus Birkenholz oder aus fermentierter Maisstärke hergestellt, wurde den Gastwirten gezeigt. Es ist vom Aussehen her und mit dem Tastsinn wohl nur von Experten von einem Kunststoffbesteck zu unterscheiden.

Beim "Herbst-Cocktail" am 6. September heißt es bis 22 Uhr „Einkaufen. Erleben. Genießen“. Damit dabei kein vermeidbarer Plastikmüll anfällt, werden die beteiligten Gastronomiebetrieb demnächst wohl Besuch von einem Außendienstler der Duni zwecks Bestellung von umweltfreundlichem Einweggeschirr erhalten.