Kalkriese. Landauf, landab sterben die Buchsbäume. Nicht so bei H... und Helga Bei der Kellen in Kalkriese. Die beiden Senioren haben dem gefürchteten Buchsbaumzünsler mit Erfolg die Stirn geboten.

"Immer weiter arbeiten", sagt Helga Bei der Kellen, wenn man die 87-Jährige nach dem Geheimnis fragt, wie sie so fit geblieben ist. Ihr Mann Helmut sen. ist noch ein Jahr älter und hat als Maurermeister in seinem langen Leben so manchen Stein gehoben. Aber das ist Vergangenheit. Jetzt widmet er sich lieber seinem Garten und da ganz besonders den Buchsbäumen. "Das ist sein Hobby", sagt seine Frau, die inzwischen die Küchenschürze abgenommen hat und den Zucchinieintopf auf kleiner Flamme weiterkochen lässt. Sie selbst kümmert sich lieber um die Blumen.

Ein Blick in den weitläufigen Garten bestätigt, was der Senior am Telefon gesagt. Die immergrünen Büsche leuchten wieder saftig grün und sind offensichtlich bester Gesundheit. Vielerorts dienten Buchsbäume als Beeteinfassungen. An anderen Stellen erfreuten sie als sorgsam gepflegte Solitäre das Auge des Betrachters. Bis dann einer nach dem anderen erkrankte, manch einer durch einen eingeschleppten Pilz, gegen den es nach Angaben von Pflanzenschutzexperten bislang kein Mittel gibt, andere durch den berüchtigten, aus Ostasien stammenden Buchsbaumzünsler, der sich hierzulande rasant verbreitete. "Sogar in den Herrenhäuser Gärten mussten alle Buchsbäume raus, weil sie krank waren", haben die beiden alten Herrschaften bei einem Besuch in Hannover gesehen. Vor jetzt drei Jahren schien es an der Neustädter Straße in Kalkriese auch soweit zu sein.

Braun und kahl

Was bei Bei der Kellens damals die Büsche braun und kahl werden ließ, wissen die beiden Kalkrieser nicht mit letzter Sicherheit - der Pilz oder der Zünsler oder beides? Mehrfach war Helmut Bei der Kellen, wie er zugibt, drauf und dran, alle Buchsbäume, die zum Teil schon mehr als 20 Jahre alt sind, heraus zu rupfen. Während seine Frau angesichts des üblen Anblicks schließlich zur Radikallösung neigte, siegte bei ihrem Mann die Liebe zu den Pflanzen, die er über Jahre von Hand mühevoll in Form gebracht hatte. Er zeigt auf Kugeln, Kegel, Quader, Spiralen und schließlich auf seine "Hühner" und den Hahn. Das wollte er nicht aufgeben. Seine Frau besorgte "von der Genossenschaft" in Wallenhorst ein Mittel, mit dem die betroffenen Büsche zweimal gespritzt wurden. "Nicht mehr", sagt seine Frau, "sonst kommt keine Chemie in unseren Garten. Immerhin gibt es ein "Pottstück" und mehrere Hochbeete mit Gemüse, Kräuter und Kartoffeln für die Familie.

Kaffeesatz gesammelt

Ansonsten aber setzte das Ehepaar Bei der Kellen auf Handarbeit und begann ihre Schätze zu hegen und zu pflegen. "Ich habe immer den Kaffeesatz gesammelt und an die Büsche gegeben. Das ist der beste Dünger. Das wusste man früher schon", sagt Helga Bei der Kellen. Ihr Mann kontrollierte die Büsche jeden Tag. Sie wurden täglich abgeschüttelt, abgebraust und die befallenen Blätter im Müll entsorgt. Und irgendwann dankten die Büsche Bei der Kellens für die liebevolle Pflege mit neuem frischen Grün. "Schauen Sie sich um. Alles wunderbar", freut sich der 88-Jährige. In der Tat, es ist kein braunes Blatt mehr zu sehen.

Auch ohne die Krankheit sind die Buchsbäume durchaus ein zeitaufwendige Hobby für den alten Herrn. "Ich schneide sie zweimal im Jahr", verrät er, "im April/Mai und einmal im Oktober. Er benutzt dafür eine elektrische Spezialschere mit verschiedenen Aufsätzen, aber ebenso gern eine alte Schafschere, mit der in früheren Jahren tatsächlich die Wollproduzenten geschoren wurden.

"Hauptsache, die Scheren sind scharf", sagt er. Sonst gibt es unschöne Löcher in der sorgfältig abgezirkelten Form. Buchsbaum dürfe auch nicht in der prallen Sonne geschnitten werden, weil er sonst verbrenne. Bedecktes Wetter sei optimal, erklärt er und fügt hinzu "Ich habe schon mal einen Schirm darüber gespannt, als die Sonne doch noch rauskam".