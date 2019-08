Bramsche. "Um die 50 Jahre werden es schon sein", sagt Oskar Welzel. Der Rentner aus der Tuchmacherstadt gehört seit mehreren Jahrzehnten zu den ganz treuen Lesern der Bramscher Nachrichten.

„Wir wollen immer auf dem neuesten Stand sein, wissen was in Bramsche und um Bramsche herum passiert. Und was so in der Welt passiert, interessiert ja auch.“ Das sind die Erwartungen, die unser fünfter Gewinner beim Gewinnspiel zum 125-jährigen Jubiläum der BN an die Tageszeitung hat.



Auch Oskar Welzel hatte den blauen Sticker „Wertvoll für die Region“ an seiner Autofensterscheibe kleben und wurde sogar am Fahrzeug persönlich angetroffen.

„Morgens beim Frühstück guckt man rein, und es wird sich mit der Frau ausgetauscht", sagt er: "Sie bekommt immer den Bramscher Teil. Ich fange mit der ersten Seite an“, schildert Oskar Welzel seinen häuslichen Umgang mit den Bramscher Nachrichten.

Mitmachen

Die Bramscher Nachrichten feiern 2019 ihr 125-jähriges Bestehen.. „Wertvoll für die Region“ lautet das Motto, unter das wir das Jubiläum gestellt haben. Wenn Sie dabei etwas gewinnen wollen, bringen Sie einfach den Aufkleber an Ihrem Auto, Fahrrad, Motorroller an oder kleben Sie ihn auf eine Tasche, und schon sind Sie dabei.

Wer von einem Mitarbeiter der Bramscher Nachrichten mit Aufkleber gesichtet und angesprochen wird, gewinnt einen 50-Euro-Gutschein für einen regionalen Händler seiner Wahl. Sie bekommen die Aufkleber in der Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten und teilnehmenden Geschäften oder bei den Kirchplatzkonzerten im Sommerkulturprogramm.