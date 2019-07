Bramsche. Der 3. Oktober 2019 steht bei der Feuerwehr Bramsche-Mitte im Zeichen der Kinder und Familien: Die Brandschützer beteiligen sich wieder am „Türöffner-Tag“ der bekannten „Sendung mit der Maus“ und bitten um Anmeldungen.

Von 11 bis 13 Uhr wird am Feiertag zur Deutschen Einheit das Feuerwehrhaus an der Osnabrücker Straße 42 für alle Fans der Maus geöffnet. An vielen Stationen, einige davon auch zum Mitmachen, wird dann die Arbeit der Feuerwehr gezeigt, ebenso die der Jugendfeuerwehr, die zudem für die Verpflegung der Besucher sorgen wird.

Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um eine kurze Anmeldung per E-Mail an maus@feuerwehr-bramsche.org mit der Anzahl der Besucher, die zum Maustag kommen wollen.

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Über 400 Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen jährlich am 3. Oktober Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt. Die Türöffner führen ihre Veranstaltungen komplett in Eigenregie durch