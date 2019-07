Erwecken zum Leben: Mit kleinen Legionärsfiguren werden am Familiensonntag Tabletop-Spiele gespielt. Foto: Varusschlacht GmbH/Hermann Pentermann

Kalkriese. Am Familiensonntag am 4. August kommt Leben in die Sonderausstellung „Roms Legionen“. Mit kleinen Legionären spielen Kinder und Jugendliche in Kalkriese im Varusschlacht-Museum historische Tabletop-Spiele.