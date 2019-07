Bramsche. Der Orgelsommer 2019 in Bramsche wird fortgesetzt. Am Samstag, 3. August, gastiert das „Leipziger Duo Presto“ – Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel) – um 18 Uhr in der St.-Martin-Kirche in der Innenstadt.

Der Auftritt steht unter dem Motto „Musik aus Barock und Romantik“. Zu hören ist ein sicherlich virtuoses Konzert, unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach und John Stanley, aber auch mit Musik aus der Romantik, hier mit Stücken von Mendelssohn und Jean Sibelius. Den musikalischen Schlusspunkt des Programms setzt George Gershwins „Summer time.“



Alexander Pfeifer aus Leipzig war von in den Jahren von 2003 bis 2006 Substitut der Dresdner Staatskapelle und von November 2005 bis Juni 2006 als Gast-Solotrompete am Orchester der Landesbühnen Sachsen tätig. Derzeit ist er mit einem Aushilfsvertrag an der Sächsischen Staatsoper in Dresden und als Lehrer an der Bach-Musikschule in Leipzig tätig.

Frank Zimpel, geboren in Greifswald, studierte in Leipzig evangelische Kirchenmusik. Im Jahre 1996 war er Finalist und einziger Preisträger des X. Internationalen Bachwettbewerbs in Leipzig.

Von 1999 bis 2000 absolvierte er ein Aufbaustudium Orgel an der Universität für Musik in Wien. Zurzeit arbeitet er als Kirchenmusiker in Markkleeberg und als Dozent der Musikhochschule in Leipzig.

Das Duo Alexander Pfeifer und Frank Zimpel konzertiert bereits seit 20 Jahren zusammen. Ihre Tourneen mit bislang 1100 Konzerten führten sie weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Nicht nur in die Schweiz, nach Österreich, Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen oder Tschechien, sondern auch bis nach Ägypten, Russland und in die Vereinigten Staaten.

Mehrere CD-Aufnahmen dokumentieren ihr vielfältiges Schaffen.