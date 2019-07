Bramsche. Zur 17. Gastro-Radtour lädt der Wirteverein Bramsche und Umgebung am Sonntag, 4. August 2019, ein.

"Rauf aufs Rad, radeln, rasten und genießen!" - unter diesem Motto steht die Tour, die der Wirteverein zusammen mit den teilnehmenden Gastronomiebetrieben veranstaltet.

Mit dabei sind der Gasthof Bischof Reddehase in Hesepe, in Bramsche der Gasthof Alte Post, das Café Justus 1823, das Café am Hasesee und die "Aquarena" im Hasebad, in Kalkriese das Landgasthaus Zum Alten Dreschhaus, der Landgasthof Varus-Deele und das Gasthaus Varusschlacht sowie in Malgarten das Ristorante Da Pino.

Die Gastgeber verschenken eine kleine Überraschung an jeden Teilnehmer der Gastro-Radtour. Zudem nimmt derjenige, der an den Stationen Halt macht und sich einen Stempel als Nachweis für die Anwesenheit auf die Stempelkarte hat setzen lassen, noch an einer Verlosung teil. Die Gewinner werden beim „Herbstcocktail – Shoppen und Schlemmen unterm Sternenhimmel“ am 6. September 2019 um 19 Uhr auf dem Bramscher Kirchplatz bekannt gegeben. Die Stempelkarten gibt es bei den teilnehmenden Gastronomiebetrieben und in der Tourist-Info im Tuchmacher-Museum am Mühlenort.