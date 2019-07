Bramsche. Das Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche geht weiter mit einem Konzert von „Lucky 13 Rocks“ am Donnerstag, 1. August, auf dem Kirchplatz. Es folgt ein Auftritt von Matthew James White in Engter.

Die Musik von "Lucky 13 Rocks" ist von Rockabilly, Surf und 60’s-Garage-Sound geprägt. Sie ergibt einen eigenen unverkennbaren Stil, da viele Stücke Eigenkompositionen von Sängerin und Bassistin „Ani Romance“ und Sänger und Gitarrist „Ed Mind“ sind.

Der Lifestyle der Fifties, Hot Rods, alte Motorräder und Rock 'n' Roll, der richtig abgeht - all dies bringt das Trio aus Ludwigsburg mit seinem unverwechselbaren Sound zum Ausdruck. Nach zahlreichen TV- Auftritten und Tourneen in Europa und in den USA arbeitet die Band momentan an ihrer neuen CD.



Konzert in Engter

Am darauffolgenden Sonntag, 4. August 2019, spielt „Mathew James White“ ab 11 Uhr im Gasthof Bei der Becke in Engter. Der gebürtige Neuseeländer und mittlerweile seit Jahren in Berlin ansässige Musiker wird aufgrund seines Repertoires voller eingängig chilliger und mitunter auch rockiger Melodien oft mit Größen des Musikbusiness wie Ed Sheeran, Passenger und Neil Finn verglichen. Seine Musik kann am besten als „Kiwi, dream, folk“ beschrieben werden. Er befindet sich auf ständiger Europa-Tour und hat dabei über die Jahre eine starke und immer weiter steigende Fangemeinde aufgebaut.









Sommerkultur 2019 - die Termine Donnerstag, 01.08., 19.30 Uhr: "Lucky 13 Rocks" (Rockabilly), Kirchplatz.

Sonntag, 04.08. 11 Uhr: Mathew James White (Kiwi Dream/Folk-Rock), Gasthof Bei der Becke.

Donnerstag, 08.08., 19.30 Uhr: Daniel Puente Encina & Band (Latin), Kirchplatz.

Sonntag, 11. August, 11 Uhr: "Two gathered" (Unplugged), Café am Hasesee.

Donnerstag, 15.08., 19.30 Uhr: "Virgin Dragons" (Soul), Kirchplatz.

Samstag, 17.08., 20 Uhr: "Alacoustic" (Rock-Pop), "Aquarena".

Donnerstag, 22. 08., 19.30 Uhr: "Stout" (Folk), Kirchplatz.

Freitag, 30.08., 19.30 Uhr: "Colour the Sky" (Rock-Pop), Kirchplatz.