Bramsche. Ein spannender Kampf um die Meisterschaft kündigt sich in der 1. Kreisklasse Nord B an. Mitten drin im erweiterten Favoritenkreis sind auch einige Bramscher Mannschaften. Immerhin ist der Aufstieg in der Saison 2019/2020 besonders attraktiv: Wegen der Fusion der Kreisligen im Osnabrücker Raum wird die Konkurrenz im nächsten Jahr wohl deutlich schärfer, wenn zahlreiche Absteiger dazustoßen. So erscheint die am Wochenende startende Saison ein gutes Fenster für ambitionierte Teams zu sein, den Schritt zu machen.

„Dass wir ein Mitfavorit sind, steht außer Frage“, macht zum Beispiel Carsten Merhof als neuer Trainer des FC Kalkriese II deutlich. Nach Platz zwei im Vorjahr sei das Ziel nun eben nicht mehr nur „oben mitzuspielen“, sondern klar die Meisterschaft. Profitieren könnten die Mannschaft davon, dass der ein oder andere Akteur aus dem Kader der ersten Herren noch zur Reserve dazustoßen könnte. Bereits richtungsweisend könne das erste Spiel gegen SF Lechtingen II werden, meint Merhof.





„Ich bin positiv überrascht von der Mannschaft“, sagt der neue Coach. Für den 49-Jährigen ist die Aufgabe in Kalkriese auch eine Rückkehr: Hier war Carsten Merhof schon als Jugend- und Herrenspieler aktiv. Nach zahlreichen Stationen in der Region – zuletzt als Trainer in Vörden – trifft er bei den Schwarz-Weißen auf zahlreiche bekannte Gesichter.

Ueffeln mit unplanmäßigem Sommer

Ganz klar positioniert hat sich auch der TSV Ueffeln. Der Vorjahresdritte, dem am Ende nur vier Punkte zu Platz eins fehlten, setzt sich ebenfalls den Aufstieg zum Ziel. In den zurückliegenden Jahren konnte sich das Team stets weiterentwickeln. Wie bei vielen anderen Teams verlief die Sommervorbereitung auch in Ueffeln nicht ganz nach Plan. Urlaubspläne, Verletzungen und abgesagte Testspiele führten dazu, dass noch kein klares Bild von der Leistungsfähigkeit entstanden ist. Am Freitag eröffnet der TSV die Saison mit einem Heimspiel gegen den SV Hunteburg II. Ein weiteres frühes Highlight wird für die Ueffelner das Pokalderby gegen den SV Hesepe-Sögeln sein.

Engter startet gegen Rulle

Nach einer turbulenten Saison will der TuS Engter wieder alle Kräfte bündeln. „Wir wollen zwischen Platz zwei und vier landen. Das steckt im Kader drin, aber das müssen die Spieler auch zeigen“, sagt Teammanager Felix Riedemann. „Wir hatten ganz positive Testspiele“, berichtet Riedemann. Nur eines von sechs Spielen ging verloren: „Das war ein Ausrutscher gegen Belm-Powe II. Aber dafür ist die Vorbereitung ja auch da.“ Ansonsten gab es fünf Siege in fünf Spielen, unter anderem gegen die Kreisligisten TuS Neuenkirchen und SC Epe-Malgarten. Ernst wird es dann am 7. August, wenn der TuS Engter mit einem Heimspiel gegen Eintracht Rulle II in die neue Saison startet.

Junge FCR-Reserve

Der FCR Bramsche II möchte ebenfalls oben mitspielen und kann sich auf die starke Jugendabteilung verlassen. Das Team hat sich in den letzten Jahren durch die Integration zahlreicher Nachwuchsspieler verjüngt. Die erste Bewährungsprobe gibt es für den FCR aber erst am 14. August im ersten Ligaspiel gegen den SV Hollenstede. Nachdem die letzten beiden Saisons auf einstelligen Plätzen abgeschlossen wurden, könnte die Mannschaft nun reif sein, zumindest die Spitzenteams zu ärgern. Zuletzt war das nämlich noch nicht der Fall: Die sechs Partien gegen die drei besten Mannschaften gingen in der abgelaufenen Spielzeit allesamt verloren.

Rieste startet am 18. August

Eine recht lange Sommerpause kann der SC Rieste II genießen. Erst am 18. August steht das erste Pflichtspiel bei Bramsche II an. Ein paar Tage später greift die SCR-Zweite dann auch im Kreispokal ein: In der zweiten Runde empfängt das Team den SV Kettenkamp, gegen den die Riester am Wochenende in einem Test mit 1:2 verloren. Doch die Reserve hat ja noch Zeit, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten.