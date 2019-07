Bramsche. Der "SV Nie ohne InTeam" ist Sieger des ersten Menschenkicker-Turniers der Bramscher "Gartenstädter"-Kneipe am Lutterplatz.

Um den 100-Euro-Gutschein für den Turniersieger wetteiferten im aufblasbaren Spielfeld die „Elfenbeinkiste“, „Lokomotive Dauersuff“, „Dynamo Dosenbier“ „Suffporters Hamburg“, „SV Nie ohne InTeam“, die „Speedzicken“, „Baller die Waldfee“ sowie die „Gartenstädter All Stars“, das Team, in dem auch Gastgeber Günter Brinkmann an den Stangen mitmischte.

„Menschen zusammenzubringen“, das sei nicht nur „unser Konzept, neben der Bereicherung der Gastronomie und des Kulturlebens in der Gartenstadt“, sondern eben auch das Anliegen, das hinter der Idee für dieses Turnier stand“, ließ Günter Brinkmann vor der Anpfiff wissen.

Dass trotz der Hitze immerhin acht Mannschaften angetreten waren, freute den Gastwirt natürlich, der über persönliche Kontakte durch den Kneipenbetrieb und über Facebook Werbung für das Turnier gemacht hatte.

Zwei mal fünf Minuten dauerte eine Partie im Turniermodus "Jeder gegen Jeden". Für die Damenteams galt zudem, dass jeder Treffer in der Wertung verdoppelt wurde. So gewannen die "Speedzicken" ihr erstes Spiel gleich mal 8 zu 2.

Aber letzten Endes sollte nicht so sehr das Ergebnis, sondern vielmehr der Spaß im Vordergrund stehen. Echte Kondition mussten die Kickerinnen und Kicker jedoch mitbringen. Das Finale war nämlich für 1.45 Uhr morgens angesetzt. Hier setzte sich sich der "SV Nie ohne InTeam" gegen die "Elfenbeinkiste" durch.