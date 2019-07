Osnabrück. Verfolgungsjagd auf der A1: Ein Autofahrer hat am Sonntag mehrere "Beinah-Unfälle" gebaut. Auf einem Getreidefeld ließ er das Auto stehen – und seine Tochter in dem Fahrzeug zurück.

Zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden sollte am Sonntagmittag auf der A1 ein weinroter Renault Megane Scenic mit französischem Kennzeichen von Beamten der Autobahnpolizei angehalten werden. Der Autofahrer ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr weiter Richtung Bremen, dabei gefährdete er vor der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden andere Autofahrer, indem er mit mehr als 160 Stundenkilometern rechts an ihnen vorbeifuhr. Es kam mehrfach zu "Beinah-Unfällen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Tochter im Auto zurückgelassen

Die Verfolgungsfahrt endete auf einem abgeernteten Getreidefeld, wo der Fahrer das Auto stehen ließ und zu Fuß weiter flüchtete. Seine sechsjährige Tochter ließ der Mann im Auto zurück. Der Flüchtende konnte von der Polizei gestellt werden. Nach ersten Ermittlungen ist sein Auto weder zugelassen noch versichert oder versteuert.

Der 33-jährige Kosovare war zur Festnahme ausgeschrieben – zwecks Abschiebung. Er war bereits am 17. Juli 2018 abgeschoben worden, aber offensichtlich wieder eingereist. Der 33-Jährige wurde festgenommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Die Mutter des sechsjährigen Mädchens wurde informiert, um das Kind abzuholen. Die Autobahnpolizisten bitten diejenigen Autofahrer, die am Sonntagmittag durch den weinroten Renault Megane Scenic auf der A1 (Richtung Bremen) gefährdet wurden, sich unter 0541/327 2415 zu melden.