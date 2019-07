Engter. Aufgrund der zu erwartenden Hitze hatten die Organisatoren des 41. RTF-Wadenkneifers diesmal auf einen Massenstart verzichtet. Wer von den schließlich 248 teilnehmenden Fahrern wollte, konnte sich schon vor dem offiziellen Start um 9 Uhr auf eine der vier Etappen machen.

Streckenlängen von 50 km mit 485 zu absolvierenden Höhenmetern, 75 km mit 755 Höhenmetern, 110 km mit 1170 Höhenmetern und 155 km mit einem Höhenunterschied von 1870 Metern standen am Samstagmorgen zur Auswahl.

Die schnellsten Rückkehrer von der längsten Etappe erwartete Dirk Beckendorff, Abteilungsleiter der gastgebenden Engteraner Radsportler, bereits nach viereinhalb, fünf Stunden. Sieben Stunden lang hielt es der "langsamste" Langstreckler im Fahrradsattel aus, bevor er wieder glücklich in Engter eintraf.

Mit 70 Jahren wohl einer der ältesten Starter war Udo Horbach aus Bad Essen. Zwischen 400 und 600 Kilometer absolviert der passionierte Rennradler wöchentlich, „wenn ich zuhause bin. Im Urlaub sind es dann pro Woche 800“.

110 Kilometer wollte Horbach nun am Samstag angehen. Zusätzlich gehörten die rund 60 Kilometer von Bad Essen hin und zurück zu seinem Tagespensum. Die Strecken des Wadenkneifers seien angenehm, wusste er aus seinen jährlichen Teilnahmen zu berichten. „Weil sie nicht so steil sind, wie zum Beispiel die in den Dolomiten“, die Horbach schon mal im Urlaub bewältigt. Das Fahren in der Gruppe sei für ihn das Motiv, seit ungefähr zehn Jahren am Engteraner Wadenkneifer teilzunehmen, fügte er hinzu.

Mit zehn Frauen und 15 Männern stellte die Radsportabteilung des TuS Bramsche eine der wohl zahlenmäßig stärksten Startergruppen. Walter Wiechmann, bei den TuS-Radlern der „Frauenbeauftragte“, hatte die 75 Kilometerstrecke als Ziel für die Damen ausgegeben und dafür eine Fahrtzeit von rund drei Stunden in seinem Windschatten angesetzt. „Abwechslungsreich“ empfanden die TuS-Damen die Streckenverläufe des Wadenkneifers, weil sie „nicht nur flach sind, sondern auch mit Steigungen“.

„Bis auf eine leichte Handverletzung ist nichts Schlimmes passiert. Wasser und Zitronentee waren das Hauptgetränk während der Fahrt. Hier kann man davon ausgehen, dass jeder Teilnehmer ein bis zwei Liter pro Stunde benötigte, um den Flüssigkeitsverlust durch die hohen Temperaturen auszugleichen. So fand dann auch das alkoholfreie Weizen nach der Rückkehr in Engter reißenden Absatz“, gab ein gut zufriedener Organisator Dirk Beckendorff nach dem Ende der 41. Wadenkneifertour bekannt.