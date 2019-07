Bramsche. Scheint die Sonne, dann spielt sich das Sommerkulturprogramm für gewöhnlich draußen ab. Scheint sie jedoch zu heiß und weht dazu noch ein fönartiger Wind, dann zählt es nicht zu den schlechtesten Ideen, ein Konzert auch mal nach drinnen zu verlegen. So geschehen, als das Trio Simple Men im Alloheim auftrat.

Schon mehrfach war Marius Bos in den vergangenen Jahren in Bramsche zu hören. Mit Arthur Erbeling und Peter Wassenaar unterhielt er diesmal die rund 60 Zuhörer mit lässigen Klängen aus seinem Akkordeon, während Arthur Erbeling sang und Gitarre spielte sowie Peter Wassenaar den Kontrabass bediente.



Bluestitel, Oldtimejazz, Rhythm and Blues, Rock 'n' Roll und dazu noch ein wenig Latin-Swing hatten die Musiker aus Süd- und Nordholland am Samstagnachmittag mitgebracht. Etliche der Titel stammten aus der Komponistenfeder von Arthur Erbeling selbst. Seine Lieder handeln von Liebe, Sehnsucht, aber auch dem Tod. In seiner Heimat zählt er zu den bekanntestes Rhythm-and-Blues-Vertretern.

Aber auch die "gecoverten" Titel trugen in ihrer Art der Darbietung die Handschrift der Band. Stets dezent im Rhythmus und entspannt in der Abfolge der Melodien ließen es die drei Profimusiker locker "laufen". Zu hören gab es feinste Straßenbandmusik. Bestens geeignet, die Passanten vom Vorbeischlendern abzuhalten.

Simple Men verstand es durch eine abwechslungsreiche Genre-Abfolge, durch den zuweilen flink gezupften Bass und das stimmig ergänzte Schifferklavier, das auch schon mal eine Kadenz Jingle Bell zur Hochsommerzeit "einschummelte", eine musikalisch frische Nachmittagsstimmung in den Speisesaal der Seniorenresidenz zu transportieren. Man mochte dem Trio einfach gerne zuhören, wie es immer wieder leicht swingende Titel aus seinem Repertoire hervorzauberte, die dem Zuhörer das Gefühl vermittelten, die Welt sei schon irgendwie in Ordnung – selbst dann, wenn sich die Textinhalten mit Sehnsucht oder gar dem Tod beschäftigten.

Vom bedächtigen Moon River ging es musikalisch beispielsweise hinüber zur beschwingten Margarita in Mexiko. Arthur Erbeling interpretierte in sehr individueller Form das Blue Moon von Elvis Presley, und insgesamt erhielt das Publikum an diesem Nachmittag schön anzuhörendes, kurzweiliges Entertainment, bei dem auch ein vereinzelter Rock 'n' Roll nicht fehlte.