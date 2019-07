Bramsche. Ein offener Umgang mit dem Thema Depression ist auch heute noch immer nicht selbstverständlich. Dafür treten die Teilnehmer der Mut-Tour 2019 ein – und in die Pedale.

In Osnabrück begann am Samstagmoren eine einwöchige Etappe der Mut-Tour mit dem Ziel Lübeck, in Bramsche wurde mittags eine Pause eingelegt. Auf drei schwer beladenen Tandems kam das Team in der Tuchmacherstadt an. Es ist eines von mehreren Teams, die jeweils einen Abschnitt der deutschlandweiten Mut-Tour bewältigen. Dabei haben nicht alle Teilnehmer eigene Erfahrungen mit Depressionen, jede Gruppe ist gemischt. „Das ist uns ganz wichtig, dass wir immer ein gemischtes Team sind“, erklärte Teamleiterin Maria Müller. Schließlich soll ja eine Öffnung des Themas bewirkt werden. Dazu gehört auch, dass Interessierte ein Team mit dem eigenen Rad auf Teilstrecken begleiten können. Auf dem Weg nach Bramsche hatte sich eine Osnabrückerin angeschlossen. Zudem radelte Uwe Schmidt, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Osnabrück mit, der auch bei der Routenplanung half.

„Jeder kennt jemanden“



„Das ist schön, dieses Unterwegssein, das Draußensein, Bewegung, Gemeinschaft“, erzählte Andrea Roosch aus Bremen. Sie ist seit vergangenem Jahr auf der Tour dabei und schätzt die Begegnungen „mit den unterschiedlichsten Menschen, die man so trifft“. Sie würden oft auf die Tandems angesprochen und kämen so ins Gespräch. „Die Leute sagen, ah, sie kennen da jemanden. Das sind dann Bekannte, Angehörige, von denen sie erzählen.“ „Jeder kennt jemanden“, bekräftigte Sunita Schwarz, die das Schaumburger Bündnis gegen Depression koordiniert. Aber noch gebe es viel Unverständnis, viele Menschen verstünden gar nicht, dass es sich um eine ernsthafte Erkrankung handele: „Menschen können sich oft nichts darunter vorstellen. Eine Depression hat ganz viele Gesichter. Es gibt nicht nur die Depression, sondern das ist breit gefächert.“

Mut zeigen und machen

Weil das Thema noch immer schambehaftet sei, heiße es „Mut-Tour“, erklärte Schwarz. „Die Menschen, die hier teilnehmen, haben den Mut, das in der Öffentlichkeit zu thematisieren.“ Dabei könne es jeden treffen. „Ich bin selber auch betroffen und ich hatte drei Jahre vorher noch gedacht, mir passiert sowas nicht“, erzählte Müller. Jetzt will sie aufklären und ihre Erfahrungen teilen. „Wir wollen einfach auch zeigen, ja, auch mit Depressionen kann man gut leben. Mir geht’s ja nicht immer schlecht, sondern sogar eher selten.“ Aber bei allem Mut ist es nicht immer ratsam, sich zu outen. Besonders im Bereich der Arbeit sei es schwierig, das Thema anzusprechen, meinte Schwarz. Das ist auch der Grund, warum sich die jüngste Teilnehmerin mit einem Smiley vor dem Gesicht fotografieren ließ. Sie sei ja erst 20 und müsse sich noch einen Job suchen. Der Smiley steht dafür, dass man noch immer nicht überall zu der Krankheit stehen kann, weil man dadurch Nachteile hat.

Außer den Teamleitern Maria Müller und Peter Kraus kannten sie die Teilnehmer vor dieser Tour nicht. Sie würden sich nicht nur über Depressionen unterhalten, sondern über alles Mögliche. Natürlich ergebe sich ein Erfahrungsaustausch, aber nicht als Dauerthema. So entsteht eine Gemeinschaft, die keine Selbsthilfegruppe im eigentlichen Sinne ist, aber trotzdem hilft und gut tut. Und die Mut macht, das Thema Depression weiter offensiv anzugehen.