Achmer. Auf der Westerkappelner Straße mitten in Achmer ist am Freitag ein mit Stroh beladener Hänger in Flammenaufgegangen. Gegen 15.20 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Achmeraner aber weiterhin gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

