Bramsche. Gemeinsam unterwegs für neue Perspektiven im Umgang mit Depressionen: Die "Mut-Tour" macht am Samstag, 27. Juli, Station in Bramsche.

Die "Mut-Tour"ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und dessen Name

Programm ist: Mutige Teilnehmer möchten anderen Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. In diesem Jahr sind die Teilnehmer in elf Etappen zu Fuß und mit Tandems unterwegs. Nach 2017 kommen sie in diesem Jahr zum zweiten Mal nach Bramsche, um ins Gespräch über die Erkrankung zu kommen und auch Betroffenen Mut zu machen.

Zwischen 12 und 14 Uhr werden die Teilnehmer am Markt in Bramsche erwartet, vorausgesetzt, die Tandemfahrer bleiben von Pannen verschont. Auch in Bramsche werden die Teilnehmer ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung weitergeben und beispielsweise berichten, dass sich Bewegung positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. "Auch Teilnehmer, die selbst nicht betroffen sind, profitieren von diesem Austausch und begreifen Depressionserfahrungen als eine wertvolle Ressource," heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Trägerverein ist als einziger bundesweit tätiger Betroffenenverband die Deutsche Depressions-Liga.

Die aktuelle Etappe startet in Osnabrück und endet am 2. August in Lübeck.