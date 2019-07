Neuenkirchen-Vörden. Weit gereister Besuch fand sich im Rathaus von Neuenkirchen-Vörden ein. Irina und Viktoria Dowgoninez aus Weißrussland wohnen für drei Wochen bei den Gasteltern Irene und Werner Schmedes, die somit die Elterninitiative Halter „Die Kinder von Tschernobyl“ unterstützen.

Sozialamtsleiter Martin Wiewerich begrüßte die jungen Damen und ihre Gasteltern und verteilte Geschenke der Gemeinde. Theresia Vocke und Marianne Rehling von der Bürgerstiftung brachten ebenfalls Geschenke mit. Kinderbücher für die beiden Mädchen, die Zuhause Deutsch lernen. Außerdem gibt die Bürgerstiftung eine Zuwendung in Höhe von 150 Euro pro Kind. Das Ehepaar Schmedes hat den Kindern zuliebe nämlich eine Menge Aufwendungen. Die Geschenke der Bürgerstiftung überreichte Marianne Rehling an Viktoria und Irina.









Die beiden Rentner haben für die Mädchen zuerst Kleidung und Schuhe gekauft, weil sie so wenig im Koffer hatten. Und dann wurden jede Menge Ausflüge gemacht. Ziele waren der Osnabrücker Zoo, der Tierpark Thüle, der Freizeitpark Slagharen in den Niederlanden, der Irrgarten am Alfsee, der Bürgerbrunch in Severinghausen, der Heidesee Holdorf, die Ferienspaßfahrt zur Insel Norderney und ein Frühstück mit Schifffahrt am Dümmer. „Sie essen so gerne Fisch“, freut sich Irene Schmedes, die weiß, wie wichtig diese erholsamen Wochen für die Gesundheit der Kinder sind.



Wiedersehen

Was für sie am schönsten war, möchte Marianne Rehling wissen. Irina antwortet wie aus der Pistole geschossen auf Russisch. „Das Wiedersehen mit uns“, übersetzt die gerührte Gastmutter. Die 68-Jährige stammt gebürtig aus Sibirien und spricht fließend deutsch und russisch. Die 17-jährige Irina war 2013 schon einmal bei den Schmedes und hat jetzt ihre 11-jährige Schwester Viktoria dabei. Sie sind am 8. Juli mit insgesamt 18 Kindern und Jugendlichen angekommen und haben ein Gruppentreffen im Haus am Moor in Goldenstedt gefeiert.

Mit „Oma und Opa“, wie die Schmedes von den Kindern genannt werden, sind sie ganz offensichtlich "ein Herz und eine Seele". Die Gastgeber erzählen von der Heimat der Kinder, die sie selber einmal besucht haben. Fotos werden gezeigt, die belegen, in welch einfachen Verhältnissen die Menschen dort leben. Mlynok heißt das Dorf im Kreis Gomel, das rund 50 Einwohner hat und rund 180 Kilometer von Tschernobyl entfernt ist. Viktoria besucht die zehn Kilometer entfernt liegende Schule und Irina absolviert eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau, erzählt Irene Schmedes. Sie und ihr 73-jähriger Mann leben seit 18 Jahren in Neuenkirchen. Sie haben insgesamt 16 Enkelkinder, einige leben in Frankreich und in der Eifel.

Ob sie im nächsten Jahr wieder als Gasteltern mitmachen, werden die Schmedes gefragt. „Das hängt von der Gesundheit ab“, meint Irene Schmedes. Jeden Tag um sieben Uhr aufzustehen, um viel zu unternehmen, sei anstrengend, aber „ich bin wieder 20“, lacht sie.