Bramsche. „Aus Spaß an der Freude“ – Das bedeutet „Just for fun“ ein wenig frei übersetzt. Genau das vermittelte die gleichnamige Band am Donnerstagabend beim Sommerkulturprogramm auf dem Bramscher Kirchplatz.

Zweieinhalb Stunden lang hatten die Besucher auf dem gut gefüllten Kirchplatz ihr Vergnügen an dem Oldie-Programm der fünf Herren aus dem Osnabrücker Raum.

Von „Verdamp lang her“ über „Twist and Shout“ , „Proud Mary“, „San Bernadino“ und „Sultans of Swing“ bis zu „Whiskey in the jar“ und „Aloha he": „Just for fun“ boten dem Publikum reihenweise Hits aus den 60er und 70ern, die jeder kennt und jeder mitsingen kann. Das Programm kam voll an und brachte von Anfang an viel Stimmung. So setzten auch schon gleich am Anfang bei „Woolly Bully“ die ersten Mitsingchöre ein und bei „Needles and pins“ die ersten Tanzeinlagen, was sich den ganzen Abend fortsetzte.

Spielfreude

Das alles wäre so nicht gekommen, wenn Dieter Hölscher (Gitarre, Gesang), Uli Stelter (Keyboards), Ekkehard Lehwark (Schlagzeug), Hubert Litterscheid (Gitarre, Gesang) und Karl-Heinz Brandes (Bass) nicht selber so viel Spaß an der Sache haben würden. Alle haben jahrzehntelang in regionalen Formationen gespielt und sind trotzdem noch so spielfreudig, als würden sie gerade erst anfangen. Die Freude an dem, was sie tun, kommt in jedem Song herüber, das Publikum spürt das.

Dazu zeigte sich die Band auch flexibel, indem sie vorübergehend das reine Oldie-Terrain verließ. Mit „The one I love“ und „Losing my religion“, beide von REM, brachte die Band zwei Titel, die nicht dem üblichen Oldie-Repertoire zuzurechnen sind. Schließlich kommen diese auch aus den Jahren 1987 und 1991 und sind damit vergleichsweise jung. Sogar einen Blues-Song hatten die Band im Gepäck. Mit „Bad Decision“ der „Blues Company“ erwiesen „Just for fun“ ihren bundesweit erfolgreichen Osnabrücker Musikerkollegen die Ehre.

Dann kratzte die Band aber wieder die Kurve in Richtung Oldies und bewegte sich in Richtung Finale. Am Ende ließen sich die zufriedenen Besucher auf dem Kirchplatz mit „Jumping Jack Flash“, „Cocaine“ und „Born to be wild“ nach Hause schicken. Auf jeden Fall war es ein rundum gelungener Sommerkulturabend auf dem Kirchplatz mit vielen nostalgischen Gefühlen.

Die weiteren Termine:

Samstag, 27. 07., 15 Uhr: "Simple Men" (Blues), Alloheim.

Donnerstag, 01.08., 19.30 Uhr: "Lucky 13 Rocks" (Rockabilly, Kirchplatz.

Sonntag, 04.08. 11 Uhr: Mathew James White (Kiwi Dream/Folk-Rock), Gasthof bei der Becke.

Donnerstag, 08.08., 19.30 Uhr: Daniel Puente Encina & Band (Latin), Kirchplatz.

Sonntag, 11. August, 11 Uhr: "Two gathered" (Unplugged), Café am Hasesee.

Donnerstag, 15.08., 19.30 Uhr: "Virgin Dragons" (Soul), Kirchplatz.

Samstag, 17.08., 20 Uhr: "Alacoustic" (Rock-Pop), "Aquarena".

Donnerstag, 22. 08., 19.30 Uhr: "Stout" (Folk), Kirchplatz.

Freitag, 30.08., 19.30 Uhr: "Colour the Sky" (Rock-Pop), Kirchplatz.