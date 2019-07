Eine Oase an heißen Tagen ist der Garten von Johannes und Marianne Walczyk in Rieste. Foto: Sigrid Schüler

Rieste. Zahlreiche Besucher folgten am Dienstagabend der Einladung von Johannes und Marianne Walczyk zu einem geselligen Abend in ihren „Offenen Gemeindegarten“ am Heyenhof in Rieste. Die Veranstaltungsreihe knüpft an die "Lauschigen Nächte in der Suptur" mit dem ehemaligen Superintendenten Hans Hentschel und seiner Frau Hille an.