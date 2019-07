Bramsche. Die vierte Gewinnerin im Jubiläumspiel der Bramscher Nachrichten steht fest: Die Ueffelnerin Lieselotte Bolenski hat sich den Aufkleber "Wertvoll für die Region" aus Überzeugung ans Auto geklebt.

„Ich lese alles, bis auf Sport“, so beschreibt Lieselotte Bolenski ihr Interessenspektrum beim Lesen der Bramscher Nachrichten. „Seitdem wir vor 40 Jahren in Ueffeln gebaut haben“, bezieht unsere vierte Gewinnerin beim Gewinnspiel „Wertvoll für die Region“ die Tageszeitung und liest „das Wichtigste beim Frühstück, am frühen Abend dann den Rest“.

Eine besondere Bedeutung haben die Bramscher Nachrichten für Lieselotte Bolenski auch deshalb, weil sie erklärter Maßen kein Fernsehfan ist. Bei ihr bleibt das TV-Gerät ganz überwiegend ausgeschaltet und was in Bramsche und sonst so los ist, erfährt die Ueffelnerin eben durch das Lesen der Tageszeitung.

Und „die kann so bleiben, wie sie ist“, findet Lieselotte Bolenski.

Mitmachen

Die Bramscher Nachrichten feiern 2019 ihr 125-jähriges Bestehen.. „Wertvoll für die Region“ lautet das Motto, unter das wir das Jubiläum gestellt haben. Wenn Sie dabei etwas gewinnen wollen, bringen Sie einfach den Aufkleber an Ihrem Auto, Fahrrad, Motorroller an oder kleben Sie ihn auf eine Tasche, und schon sind Sie dabei.

Wer von einem Mitarbeiter der Bramscher Nachrichten mit Aufkleber gesichtet und angesprochen wird, gewinnt einen 50-Euro-Gutschein für einen regionalen Händler seiner Wahl. Sie bekommen die Aufkleber in der Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten und teilnehmenden Geschäften oder bei den Kirchplatzkonzerten im Sommerkulturprogramm.