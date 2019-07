Malgarten. Zum "Fachsimpeln unter Kreativen", oder offiziell zum "Holz-Symposium" treffen sich in der Woche vom 22. bis 27. Juli 2019 Holz-Bildhauer im Kloster Malgarten. Die Arbeitswoche endet am Samstag mit einer Ausstellung von 11. bis 18. Uhr im Kreuzgang.

Bereits zum zweiten Mal treffen sich "Holz-Profis" auf Einladung der Malgartener Künstlerin und Pädagogin Maria Breer-Dühnen im idyllischen Ambiente der ehemaligen Benediktinerinnen-Abtei. Ihren "Hestia-Werkraum" im Hauptgebäude nutzt die gebürtige Emsländerin sonst als Atelier, bietet dort aber auch Kurse zum schöpferischen Umgang mit Holz oder Ton an. "Das Symposium gibt mir Gelegenheit, auch einmal selbst zu lernen", freut sie sich. "Ich will nur mitarbeiten". Jeder Kollege beherrscht andere Techniken. Es sind "reizvolle, aber anstrengende Tage", wie die Bildhauerin Hilde Geiper aus der Nähe von Bremen sagt. Fünf Tage wohnen,arbeiten und essen Geiper, Breer-Dühnen, Karin MacKay aus Osnabrück Helmut Szepansky aus Hamburg in Malgarten und verbringen eine intensive Zeit der künstlerischen Arbeit miteinander.

Im Obstgarten schaffen die alten Bäume ein trotz der Hitze angenehmes Klima. Im Schatten des dichten Blätter haben die Teilnehmer ihre Arbeitsplätze aufgebaut. Hin und wieder stört das Geräusch von Sägen und Schleifmaschinen die Ruhe. "Hier arbeitet es sich natürlich viel besser als im Atelier, weil die Staubbelastung längst nicht so hoch ist", freut sich Szepansky. Alle Teilnehmer haben ihr Rohmaterial und ihr eigenes Werkzeug mit nach Malgarten gebracht und Szepansky sogar noch etwas mehr. Vor seinem Werkstück liegt eine kleine Tonskulptur.









Der Heilpraktiker für Psychotherapie und Bildhauer arbeitet , zumindest dieses Mal, weniger intuitiv als seine Kolleginnen. Die Idee, mit verschlungenen Achten ein Bild für Unendlichkeit zu schaffen, hat er zunächst in einer Zeichnung festgehalten. Die direkte Umsetzung mit dem Werkstoff Holz erwies sich als räumlich äußerst komplex. Es folgte das Modell. Aber Ton ist nicht gleich Holz. Das Eichenstück reißt, Szepansky muss wieder umdenken. Gespannt blicken die Kolleginnen auf das Werkzeug. Ideen werden ausgetauscht. Andere Sichtweisen dessen, was die Struktur des Stückes hergibt, entstehen.

"Themen suchen nach Ausdruck"

Geiper, MacKay und Breer-Dühnen arbeiten nicht mit Modellen. Die Osnabrückerin MacKay ist vielseitig aktiv. Sie malt, fertigt Druckgrafiken und arbeitet mit Stein. Waren zunächst abstrakte weibliche Formen ihr Thema hat sich inzwischen dem Sujet Balance und innerem Gleichgewicht zugewandt. "Manchmal kommen während des Gestaltens Sachen zum Vorschein, die mich im Nachhinein betroffen machen", meint sie. Eine persönliche Krise beispielsweise, habe sich bei späterer Betrachtung, schon in einem früher entstandenen Bild angekündigt. "Themen, die uns beschäftigen, suchen nach Ausdruck", beschreibt auch Maria Breer-Dühnen ihre Erfahrungen. Dies und die Strukturen des Werkstoffes Holz in Einklang zu bringen, scheint die große Herausforderung zu sein, denn auch Hilde Geiper bestätigt: "Erst wenn ich mit dem Holz arbeite, sehe ich wirklich mein Thema."

Breer-Dühnen selbst nimmt sich hier ein bisschen zurück. "Ich suche eher nach Formen und Linien und ich versuche, auch die Geschichte des Holzes, an dem ich arbeite, mit einzubeziehen". Das schlanke Objekt aus Holz und Metall, an dem sie gerade arbeitet, war einst ein Balken eines Fachwerkhauses. "Es ist uralt, vielleicht hat es einmal ein ganzes Haus getragen", überlegt sie. Aus einem vergoldeten Bandsägeblatt hat sie einen Kreis gefertigt, der mit dem Holz verbunden ist, ein Zeitkreis, der sich schließt, erklärt die Künstlerin.

Hilde Geiper setzt wieder das Werkzeug an. Aber soll das Objekt liegen oder lieber aufgestellt werden, soll das Holz für sich wirken oder mit anderen Materialien ergänzt werden? Wie kann die ausdrucksstarke Maserung des Apfelbaumholzes von Karin MacKay am besten zur Geltung gebracht werden?









Keine zehn Sekunden und die Teilnehmer sind intensiv in ein Gespräch vertieft. "Fachsimpeln für Kreative" eben, lacht Maria Breer-Dühnen.