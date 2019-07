Hesepe. Über 25 neue, aktive Mitglieder freut sich das Trompetercorps Hesepe. Nach einer längeren Flaute kommt damit wieder neuer Schwung in die Truppe.

Inzwischen sind die elf Anfänger an Trompete und Horn und 14 Anfänger an den Trommeln so weit integriert, dass sie bei Auftritten mitwirken können. In der Vergangenheit musste das Trompetercorps häufig Ehemalige reaktivieren, um überhaupt Auftrittsstärke zu erreichen.





Inzwischen stehen die "Neuen" bei den Auftritten sogar schon mit Soli im Mittelpunkt. "Auf die Trompeter sind wir ganz besonders stolz. In so kurzer Zeit bis zu fünf Stücke auf einem komplett neuen Instrument zu erlernen ist echt super," sagt Kevin Püschel, der schon seit Jahren die Trommel für das Trompetercorps rührt.