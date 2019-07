Torjäger Alexander Brockmeyer (mit Ball) und Co. beginnen die Landesliga-Saison mit einem Heimspiel. Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Nach dem direkten Wiederabstieg von der Verbands- in die Landesliga steht nun auch der bevorstehende Spielplan der Handballer-Herren des TuS Bramsche fest. In der Saison 2019/20 bekommen es die Hasestädter in der Landesliga Weser-Ems insgesamt mit 13 Kontrahenten zu tun.