Gut besucht ist der Bramscher Kirchplatz auch in diesem Jahr bei den Donnerstagskonzerten.: Foto. Stadtmarketing

Bramsche. Mit Rock/Pop und Rythm&Blues geht es im Bramscher Sommerkulturprogramm 2019 in dieser Woche weiter. Den Anfang machen auf dem Kirchplatz am Donnerstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr "Just for Fun".