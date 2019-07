Bramsche. Vom Montag, 29. Juli, bis Sonntag, 18. August 2019, nimmt die Stadt Bramsche an einer von der „Seebrücke Osnabrück initiierten Fahnenaktion teil.

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es dazu, die Debatte um Seenotrettung im Mittelmeer habe in den vergangenen Wochen unter anderem durch die zwischenzeitliche Verhaftung der freiwilligen Seenotretterin Carola Rackete eine neue Brisanz gewonnen. Als Kapitänin des Rettungsschiffes Sea-Watch 3 hatte die Deutsche nach einer tagelangen Odyssee 40 Geflüchtete in den nächsten sicheren Hafen nach Lampedusa (Italien) gebracht. Weil sie ohne Genehmigung mit dem Boot angelegt hatte, wurde sie vor Ort von italienischen Behörden festgenommen.

"Immer wieder werden Helferinnen und Helfer, die Geflüchtete vor dem Ertrinken retten, von Politikern drangsaliert. Regierungen europäischer Staaten verweigern Seenotretterinnen und -rettern, sichere Häfen anzusteuern, konfiszieren Rettungsschiffe und machen ihren Besatzungen den Prozess", heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Stadt Bramsche fordere das Ende dieses Vorgehens. „Beim Thema Seenotrettung kann es kein pro oder kontra, kein richtig oder falsch geben. Menschen vor dem Ertrinken zu retten, ist eine Frage von Humanität und Menschenwürde – und deshalb selbstverständlich“, wird Bürgermeister Heiner Pahlmann zitiert.

Gemeinsam mit dem Verein Amal, dem Diakonischen Hilfswerk des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises und der katholischen St. Martinus-Gemeinde solidarisiere sich die Stadt Bramsche mit Geflüchteten und deren Retterinnen und Rettern. Alle zusammen nehmen an einer von der „Seebrücke Osnabrück“ initiierten Fahnenaktion teil. In der Zeit von Montag, 29. Juli, bis Sonntag, 18. August, werden an den Standorten der Teilnehmer Banner mit der Aufschrift „Europa humanitär! Seenotrettung jetzt!“ hängen. Die Seebrücke stellt dafür eine hochformatige und eine querformatige Fahne zur Verfügung. Innerhalb des dreiwöchigen Zeitraums wandern die Banner zwischen den Standorten.

Startschuss der Aktion ist am Montag, 29. Juli, um 9.30 Uhr am Rathaus in Bramsche.