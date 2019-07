Bramsche. Äußerst gut besucht war das dritte Konzert des Bramscher Orgelsommers 2019 mit Petra (Querflöte) und Johannes Krutmann (Orgel) am Samstag, 20. Juli 2019" in der Bramscher St. Martinskirche.

„Wir haben zu wenig Programme“ verkündete Eva Gronemann, Veranstalterin des Bramscher Orgelsommers, gut gelaunt. Mit so viel Andrang habe sie nicht gerechnet. Zu wenig Programme ist für einen Konzertveranstalter immer ein gutes Zeichen. Unerwartet gut besucht war der 3. Bramscher Orgelsommer. Unerwartet, liegt doch der dritte Samstag bereits mitten in den Ferien und unerwartet auch deshalb, weil ein Duett aus Querflöte und Orgel keine Seltenheit ist. Aber vielleicht waren gerade das Ehepaar Krutmann der Grund für die zahlreichen Besucher, denn Organist Johannes Krutmann trat bereits 2017 beim Bramscher Orgelsommer auf.

Eine kurzweilige Werkauswahl präsentierte das Duo den Zuhörern. Sie erstreckte sich von der Renaissance bis zur Spätromantik mit Schwerpunkt auf Barockmusik und reichte quer durch Europa.

Verschiedene Variationen

Der Konzertabend eröffnete mit einem Stück aus Bernado Storaces „Selva di varie compositioni“ – zu deutsch „Wald verschiedener Kompositionen“ für Orgel solo. Das vorgestellte Thema erfuhr verschiedene Variationen in Form von Diminutionen, rhythmischen Abwandlungen oder Aufsplittungen auf beide Hände, blieb aber stets gut hörbar und erfreute durch seinen heiteren Charakter.

Jean Baptiste Loeillets „Sonate C-Dur“ für Flöte und Basso continuo (J. Krutmann hier an der Truhenorgel) zeichnete sich durch zarte Leichtigkeit aus. Die Seufzermotivik im dritten Satz der Sonate verlangte nach viel Emphase. Fungierte die Orgel hier als Begleitinstrument, trat sie in Johann Sebastian Bachs „Sonate Es-Dur“ gleichberechtigt an die Seite der Querflöte (Petra Krutmann). Beide Spieler agierten auf Augenhöhe als ein harmonisches Duett. Interessante rhythmische Raffinessen zeigten sich in den verschiedenen Sätzen der ungewöhnlich heiteren Sonate.

Ganz anders Nicolaus Bruhns‘ Präludium e-Moll, dessen Kennzeichen kontrastierende Themen sind. Diese Gegensätze traten in Krutmanns Spiel schön hervor und die verschiedenen gewählten Orgelregister unterstützten die unterschiedlichen Klangeindrücke.

Klang- und Melodiereichtum

Das letzte gemeinsame Stück war von Joseph Rheinberger und bot beiden Musikern mit seinem Klang- und Melodiereichtum wunderbar gelungene Entfaltungsmöglichkeiten.

Anzeige Anzeige

In drei Konzerten haben die Zuhörer jetzt noch die Möglichkeit, eine Karte für das Weihnachtskonzert der Kantorei St. Martin zu gewinnen. Ein Los dafür erhält man in jedem Konzert des Orgelsommers.

Am nächsten Samstag dürfen sich die Zuhörer auf Orgel solo mit Johanna Solomonidou freuen.