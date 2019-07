In der Stettiner Straße musste die Feuerwehr am Freitag einen kleinen Brand löschen. Foto: NWM-TV

Bramsche. Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag in der Bramscher Gartenstadt: In der Stettiner Straße war eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.