Bramsche. Die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche bereiten sich seit Ende Juni 2019 intensiv auf die neue Spielzeit vor, die Ende August mit der Pokalrunde beginnt.

Wie zu Beginn einer Saisonvorbereitung üblich, arbeiten die Spieler von Cheftrainer Kai Golchert im Training zunächst vor allem in den Bereichen Kraft, Sprint und Tempospiel. „Dazu trainieren wir aktuell drei Mal pro Woche, wobei wir an den Freitagen unter Anleitung im Fitnessstudio schuften“, verrät das Bramscher Urgestein.

Bisher zwei Testspiele

Auch die ersten beiden Testspiele haben bereits stattgefunden. So gab es beim TSV Ladbergen eine knappe Auswärtsniederlage, während das Trainingsspiel zuhause gegen den TuS Recke gewonnen wurde. Allerdings betont Golchert, dass die Ergebnisse noch keine Rolle spielen. „Wir wollen erstmal das Tempo hochhalten und nach eigenen Defiziten schauen, die wir dann abstellen können. Spielerische Konzeptionen einzuüben ist erst der zweite Schritt.“

Zum Kader bei den Testspielen gehören „alle, die für sich den Anspruch haben, in der ersten Mannschaft zu spielen“, was zurzeit etwa 19 Akteure bedeutet. Externe Neuzugänge gibt es dabei nicht, allerdings auch kaum Abgänge. Lediglich Julian Göcke und Linus Kruse, die sich berufsbedingt verändern, und bereits beim letzten Heimspiel der Vorsaison gebührend verabschiedet wurden, tragen fortan nicht mehr die Bramscher Farben.

Scharpf fällt länger aus

Die ungerade Zahl an Akteuren entstand durch den Ausfall von Youngster Karl Scharpf. Der letztjährige A-Jugendliche laboriert derzeit an den Nachwirkungen eines Kreuzbandrisses. Alle anderen Hasestädter sind gesund, eingespielt und erschweren Golchert damit die Aufgabe, am Ende der Vorbereitung zu entscheiden, wer in der anstehenden Spielzeit zur ersten und wer zur zweiten Mannschaft gehören soll.

Bis dahin steht aber noch eine Menge Fleiß- und Schweißarbeit für die Bramscher Handballer an. Wobei sich der Übungsleiter auch selbst nicht schont, da er als Spielertrainer weiterhin regelmäßig im Tor des TuS stehen will. So sind für Anfang und Mitte August noch verschiedene Testspiele geplant, unter anderem gegen SW Wehe und Nettelstedt II.

Im Pokal gegen Gretesch

Am 31. August steht dann das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. In der ersten Runde des HVN-Pokals müssen die TuS-Handballer als klassenhöherer Verein zur TSG 07 Burg Gretesch reisen.