Bramsche. Ein schöner Sommerabend, kühle Getränke, gut gelaunte Menschen, Partystimmung und dazu noch hochkarätiger Blues von einem gut aufgelegten Steve Baker und seiner Band – alles passte auf dem Kirchplatz beim dritten Donnerstagskonzert der Saison im Sommerkulturprogramm.

Nur ganz wenige Besucher verließen den Konzertort, als es nach eineinhalb Stunden, genau zur ersten Zugabe, anfing zu regnen. Die meisten blieben auf dem Kirchplatz, tanzten oder lauschten bei einem Bier der Band. Bis dahin hatte der in der Nähe von Hamburg lebende Londoner mit seinen spielfreudigen Mitmusikern ein großartiges Konzert gespielt. Blues kommt beim Bramscher Publikum immer gut an und wenn er dann so großartig dargeboten wird wie von dem 66-jährigen, ist so ein Abend perfekt.





Einer im Publikum hatte nichts Anderes erwartet und hatte sich ganz besonders auf dieses Konzert gefreut: der Bramscher Manfred Riesenberg, absoluter Blues-Kenner und selber als Musiker in der Szene aktiv. „Steve Baker hat einen einzigartigen Stil. Es ist eine Fusion aus innovativen, melodischen Ideen und traditionellen Blueselementen“, analysierte der Blues-Fachmann. Noch nicht live erlebt hatte Riesenberg bis dahin die aktuelle Band von Baker. Aber auch die erhielt von dem Experten das Blues-Gütesiegel: „Ich bin beeindruckt. Die Band ist auffallend druckvoll und rhythmisch. Dazu noch die filigranen Harmonien der Bluesharp. Klasse.“





So sehr in die Tiefe dürften die Analysen der meisten Sommerkulturkonzertbesucher nicht gegangen sein. Sie erfreuten sich an zwei Stunden guter Musik. Dabei hat Baker es nicht einmal nötig, auf Klassiker des Genres zurückzugreifen, um die Stimmung anzuheizen. So taucht im Programm nur selten mal eine Coverversion auf wie „This wheel’s on fire“ von Bob Dylan. Seine Eigenkompositionen wie „Don’t wanna be an apeman“, „Judgement day“ oder „Glad I got you“ sind überzeugend genug.





Die Bramscher Bluesfans kamen an diesem Abend auch in den exklusiven Genuss, viele ganz neue und noch unveröffentlichte Songs zu hören. Denn vor seinem Konzert im Rahmen des Sommerkulturprogramms war Baker mit seiner Band fünf Tage im Chefrock-Studio in Hamburg, um elf neue Kompositionen für seine nächste CD einzuspielen. Einige davon spielte er auf dem Kirchplatz zum ersten Mal live.

„40 Jahre bin ich jetzt schon professioneller Bluesharp-Spieler“, sagte der Musiker und Sänger mit Stolz. Wenn es nach dem Willen der Bramscher ginge, dürfte er noch lange weitermachen und auch gerne wiederkommen. Die Chancen stehen dafür stehen gut, schließlich war Baker selbst auch zufrieden am Donnerstag. „Es war ein großartiger Auftritt hierbei euch in Bramsche“, lautete sein Fazit des Abends nach dem Konzert.

