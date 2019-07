Bramsche. Mitglieder des Stadtrat-Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft haben gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus im Gewerbegebiet „Westlich der L 78“ in Engter die Betriebe LSS Sander und HyWeCo besichtigt.

Die Firma LSS Sander hat sich auf Dienstleistungen rund um Lagersysteme wie zum Beispiel Lagerlifte und Lager- oder Büropaternoster spezialisiert. Neben der Montage und Demontage des großzügigen Aufbewahrungsmobiliars beinhalten die Serviceleistungen auch die regelmäßige Prüfung und Wartung sowie die Reparatur und den Verkauf von neuen und gebrauchten Lagersystemen.



Firmenchef Michael Sander ist zum Ende des vergangenen Jahres mit seinem Unternehmen von Wallenhorst nach Engter gezogen und zeigt sich angesichts der „optimalen Rahmenbedingungen“ sehr zufrieden am neuen Standort. Auch die zügige Abwicklung der Ansiedlung sei sehr erfreulich gewesen, so der Geschäftsführer.

Gemeinsam mit Werksleiter André Strößner nahm Sander die Gäste mit auf eine Tour durch die Räumlichkeiten seines Betriebs. Dort erhielten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des weltweit agierenden Lagersystem-Spezialisten.

Nur wenige Meter weiter besuchten die Ratsmitglieder den Betrieb HyWeCo. Die Firma von Geschäftsführerin Judith Klumps und Geschäftsführer Michael Kyeck produziert Kosmetik-Tuchmasken und kooperiert mit den größten Drogerieketten Deutschlands.

Mithilfe einer patentierten Produktionstechnologie stellt HyWeCo jährlich 30 Millionen Masken her. Eines der Highlights der Führung war die Vorführung einer innovativen Verpackungsmaschine, die „made in Bramsche“ speziell von Feik Metallbau aus Lappenstuhl gefertigt wurde. Auch das Unternehmen HyWeCo fühlt sich wohl am Standort in Engter und hat seine Räumlichkeiten bereits nach kurzer Zeit erweitert.

„Beide Firmen stehen exemplarisch für die sehr gute Entwicklung des Gewerbegebietes ‚Westlich der L 78‘“, fasst Sandhaus die Betriebsbesichtigungen zusammen. Insgesamt 14 Grundstücksverkäufe konnte der städtische Wirtschaftsförderer auf dem Areal verbuchen. Bis auf zwei Betriebe haben sich mittlerweile alle Vertragspartner vor Ort angesiedelt beziehungsweise sind deren Grundstücke in Bebauung.