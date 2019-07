Bramsche. Noch im Spätsommer 2019 soll mit dem Bau des neuen Oberstufenhauses für alle Schüler mit erweitertem Sek1-Abschluss aus der Region auf dem Geländes des Greselius-Gymnasiums begonnen werden. Das teilte der Landkreis als Träger des Gymnasiums und der benachbarten IGS mit.

Mit der Umstellung von acht auf neun Jahre Gymnasium, oder wie es im Fachjargon heißt, von G 8 auf G 9, nimmt auch in Bramsche der Platzbedarf für die Oberstufenschüler eklatant zu. Zudem erwartet der Landkreis den Übergang einer nennenswerten Zahl von Schülerinnen und Schülern der IGS Bramsche in die Oberstufe am Gymnasium, da die Gesamtschule über keine eigene Oberstufe verfügt - eine Tatsache, die unter den Eltern nach wie vor auf erheblichen Protest stößt. Gymnasium und IGS unterzeichneten inzwischen allerdings einen Vertrag über eine weitgehende Zusammenarbeit im Bereich der Oberstufe beziehungsweise in der Vorbereitung darauf. Um dem erwarteten Platzbedarf gerecht zu werden, gab der Kreistag im Herbst 2017 seine Zustimmung zur Einrichtung eines eigenständigen Gebäudes für die Oberstufe, dessen Baubeginn nach Auskunft des Landkreises in den nächsten Wochen bevorsteht.

In der Mitteilung des Landkreises heißt es dazu: "Nach dem intensiven Planungsprozess unter Einbindung des Gymnasiums und der IGS Bramsche soll nach der Planung des Architekturbüros Kornhage + Schubert aus Wallenhorst ein zweigeschossiger Baukörper auf dem Grundstück des Gymnasiums entstehen und 18 Klassenräume sowie die erforderlichen Nebenräume wie WC-Anlagen, Technik- und Lehrmittelräume aufnehmen".

Als Campus gestaltet

Wie Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff ergänzte, nimmt die Gebäudeform "die Erschließungsachsen des Greselius-Gymnasiums und der IGS auf" und öffne sich zum neu zu gestaltenden Oberstufenschulhof. Unter Einbindung des öffentlichen Fußweges werde dieser Bereich bis zur IGS als Campus gestaltet.

Das Innere des Gebäudes soll über eine zweigeschossige Halle erschlossen werden, von der die Flure mit Lernzonen abgehen, die die Möglichkeit zur Gruppen- oder Einzelarbeit bieten, aber auch eine Rückzugsmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler. Teilweise leichte und mobile Trennwände machen es möglich, Räume zusammen zu legen. Somit könne dann ohne oder mit geringem Aufwand auf die unterschiedlichen Anforderungen reagiert werden, so Riepenhoff weiter.

Mit Solarnutzung

Die technische Ausstattung des Neubaus werde dem neuesten Standard entsprechen, versicherte der Landkreissprecher weiter. Dies gelte sowohl für "die Ausstattung der Klassenräume unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine digitalisierte Schule, als auch der Gebäudetechnik mit Solarnutzung".

Im Bestandsgebäude des Gymnasium soll im Zuge der Baumaßnahme zudem ein Aufzug eingebaut werden. Kleinere Räume und Kursräumen sollen zu großen Klassenräumen zusammengelegt werden.

"Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke sind planmäßig im Verfahren, so dass mit den Bauarbeiten im Spätsommer begonnen wird. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Schuljahres 2020/21 geplant", so der Landkreis abschließend.