Bramsche. Am Mittwochnachmittag verschenkte Sandra Diedrichsen wieder einmal Zeit mit Pferden an Flüchtlingskinder. Es ist schon das dritte Mal, dass die Reitlehrerin am Hasesee diese Aktion anbietet.

Zehn Pferde sowie die selbe Anzahl von Reitschülerinnen von Sandra Diedrichsen standen bereit, als der Bus aus der LAB Hesepe auf dem Reithof eintraf. Aus dem Irak, aus Serbien, Nordmazedonien und Albanien stammten diesmal die sechs Mädchen und vier Jungen, die gleich erste sichtlich erfreute Kontakte zu den sie ebenfalls begrüßenden Hofhunden herstellten. „Den Kindern was Gutes tun, sie aus dem Alltag rauskommen lassen und auch eine Verbindung zwischen deutschen und geflüchteten Kindern herstellen“, das sind Diedrichsens Beweggründe, diese Aktion regelmäßig anzubieten.

Alle Kinder hatten bislang keine Erfahrungen mit Pferden gemacht und es wird wohl für sie auch kaum weitere Erlebnisses diese Art in Bramsche geben. Denn wiederholte Kontakte zwischen deutschen und geflüchteten Kindern kommen nach Diedrichsens Erfahrung in aller Regel allenfalls dadurch zustanden, dass vereinzelt Schülerinnen von ihr nach solchen Aktionen in der LAB aktiv wurden, sei es bei Vorlesebesuchen oder auch mal bei einem Spielnachmittag.

Vorsichtiges Kennenlernen

Am Mittwoch nun ging es zunächst einmal um das vorsichtige Kennenlernen der geduldig wartenden Pferde. Dem anschließenden Aufsatteln folgte dann für die geflüchteten Kinder das Abenteuer, auf das Pferd zu steigen. All dies und auch der weitere Verlauf des Nachmittags geschah mit freundlicher Unterstützung durch die deutschen Kinder. Beim Aufsitzen zeigte sich dann, dass es nicht automatisch so ist, dass etwas ältere Kinder mutiger als die jüngeren sind. Da strahlte so mancher Pimpf bereits auf dem Pferderücken von oben herab, während daneben noch mit sich gerungen wurde, ob man sich den Pferderücken wohl anvertrauen könne. Auf den geführten Pferden geritten sind jedoch schließlich alle Gäste von Sandra Diedrichsen.

Und langweilig wurde es bei den verschiedenen Reitspielen wie Slalom oder durch ein Labyrinth reiten, einem Staffelwettbewerb oder dem "Becherspiel" bestimmt nicht.

Wie gut diese nette Geste des Verschenkens von Zeit mit Pferden bei den geflüchteten Kindern ankommt, erfährt Sandra Diedrichsen ab und an etwas später, wenn ein Dank per gemaltem Plakat bei ihr eintrifft.