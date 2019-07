Bramsche. Nicht immer ist ein Zettel unter dem Scheibenwischer ein Knöllchen. Diese Erfahrung machte Edeltraud Rohatsch aus Bramsche, die dritte Gewinnerin beim Gewinnspiel der Bramscher Nachrichten

Nach einem kleine Anfangsschreck stellte sie fest, dass sich unter ihrem Heckscheibenwischer eine Gewinnmitteilung unserer Zeitung befand. Sie hatte nämlich alles richtig gemacht: den Jubiläumsaufkleber “Wertvoll für die Region” idealer Weise an der Heckscheibe angebracht. Wer so signalisiert, dass er am BN- Gewinnspiel zum 125-jährigen Bestehen teilnehmen möchte, erhält dann mit etwas Glück, auch wenn er nicht am Fahrzeug angetroffen wird, eine Mitteilung, sich mit der Redaktion für einen Fototermin in Verbindung zu setzen.

Seit Edeltraud Rohatsch im Ruhestand ist, gehören die BN zu ihrem Tagesanfang. Nach dem Frühstück werden sie gelesen, “dann erst kommt alles andere dran”, berichtete die Bramscherin. Eigentlich alles interessiert sie, Sport, Nachrichten aus der Region und “was so in der Welt passiert”.

Aber auch der Lokalteil gehört zu der Lektüre von Edeltraud Rohatsch. Hier sind es speziell die Neuigkeiten aus der Schullandschaft, mit der unsere Leserin noch über ihre beiden Enkel auf der IGS verbunden ist.

Mitmachen

Die Bramscher Nachrichten feiern 2019 ihr 125-jähriges Bestehen.. „Wertvoll für die Region“ lautet das Motto, unter das wir das Jubiläum gestellt haben. Wenn Sie dabei etwas gewinnen wollen, bringen Sie einfach den Aufkleber an Ihrem Auto, Fahrrad, Motorroller an oder kleben Sie ihn auf eine Tasche, und schon sind Sie dabei.

Wer von einem Mitarbeiter der Bramscher Nachrichten mit Aufkleber gesichtet und angesprochen wird, gewinnt einen 50-Euro-Gutschein für einen regionalen Händler seiner Wahl. Sie bekommen die Aufkleber in der Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten und teilnehmenden Geschäften oder bei den Kirchplatzkonzerten im Sommerkulturprogramm.