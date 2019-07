Bramsche. Sechs hochwertige Schaumstoffmatratzen hat der Förderverein des Bramscher Krankenhauses an die Niels-Stensen-Kliniken überreicht. Es könnte die vorletzte Spende überhaupt des Fördervereins gewesen sein.

Expedita assumenda harum totam iste quasi nobis quasi. Cum vel qui nostrum quidem. Autem quaerat repudiandae cupiditate temporibus qui rerum. Eaque saepe voluptate omnis fugiat est ea. Nemo eius iusto qui iusto omnis. Nam non modi accusamus voluptatem libero. Occaecati id eos ratione maxime ea. Impedit et aut ut necessitatibus et eveniet. Expedita dolores dolor harum sit eius.