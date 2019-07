Bramsche. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Bramsche als attraktiven Ausbildungsstandort zu etablieren, treibt die Stadt Bramsche eine neue Kampagne namens TAB („Tolle Ausbildung Bramsche“) voran.

„Wir wollen die Unternehmen in Bramsche als zukunftsweisende, verantwortliche Ausbildungsbetriebe positionieren“, nennt Klaus Sandhaus, Wirtschaftsförderer der Stadt Bramsche, das Hauptziel, das mit dem Projekt TAB angegangen werden soll.

TAB dient dabei als Ergänzung zu bestehenden Angeboten wie zum Beispiel dem Berufsorientierungsparcours B.O.P. oder dem Netzwerk Schule-Betriebe. Unterstützung bei der Umsetzung bekommen Sandhaus und die Stadt Bramsche dabei von Magdalena Brosda von der Servicestelle Schule-Wirtschaft des Landkreises Osnabrück, Constanze von Laer, Bildungscoach beim Unternehmen Konzeptwerk, sowie Markus Noldes, Journalist und Social-Media-Experte.

Das neue Programm sei auch „eine Reaktion auf die veränderten Bedingungen bei der Suche nach Auszubildenden“, erklärt Sandhaus. „Es gibt immer wenige Auszubildende und junge Menschen, die überhaupt eine Ausbildung machen wollen. Die Ansprüche haben sich geändert. Zudem steht Bramsche in Konkurrenz zu anderen Standorten.“





Die Organisatoren um Sandhaus haben eine ganze Reihe an Ideen aufgelistet, die sie mit TAB umsetzen wollen. In den kommenden Wochen und Monaten werden die Planungen konkretisiert. Da die Zielgruppe kaum noch über die klassischen Medien zu erreichen sei, werde Social Media dabei ein zentrales Thema sein. Mithilfe des Projektes TAB sollen Bramscher Unternehmen ihre Präsenz auf Social-Media-Plattformen verstärken, um sich besser präsentieren zu können und geeignete Auszubildende besser erreichen zu können. Dementsprechend sollen beispielsweise die Auftritte der Betriebe auf Facebook und Instagram optimiert werden. Angedacht ist zudem das Erstellen von speziellen Videos, die auf die Ausbildungsmöglichkeiten in Bramsche aufmerksam machen sollen.



„Mit TAB wollen wir aber auch deutlich die Vorteile einer Ausbildung herausstellen und zeigen, dass sie Spaß machen kann“, stellt Sandhaus klar. Ein weiteres Ziel von TAB sei deshalb, Auszubildende zusammenzuführen, so der städtische Wirtschaftsförderer. Vorstellbar sind Azubi-Stammtische, Ausbildungszirkel, gemeinschaftliche Aktionen wie im vergangenen Jahr zum Beispiel die Teilnahme am Eisstockschießen, gemeinsame Prüfungsvorbereitung und regelmäßige TAB-Meetings mit allen beteiligten Firmen.

TAB startet im Herbst und beinhaltet eine Pilotphase bis zum B.O.P im September 2020. Nach einer Auftaktveranstaltung im Mai haben bisher zehn Bramscher Unternehmen zugesichert, sich am Projekt zu beteiligen. Interessierte Betriebe sind willkommen und können sich dem Projekt noch anschließen.